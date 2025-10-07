महाकुंभ में टेंट और कॉटेज बुकिंग के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार, पुलिस ने मेरठ से दबोचा

संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान फर्जी वेबसाइट बनाकर ऑनलाइन ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. साइबर थाने की पुलिस ने आरोपी शिवांशु भारद्वाज को सोमवार को मेरठ के उसके घर से दबिश देकर पकड़ा है.
शिवांशु के ऊपर फर्जी वेबसाइट बनाकर कॉटेज, टेंट बुकिंग के नाम पर कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं से 18 लाख 90 हजार रुपए की ठगी करने का आरोप लगा था. जिसकी शिकायत के बाद पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी.
आरोपी के खिलाफ ऑनलाइन की गई थी शिकायत
साइबर क्राइम के नोडल अधिकारी डीपी कुलदीप सिंह गुनावत के मुताबिक शिवांशु 2025 महाकुंभ लगने से पहले और लगने के दौरान श्रद्धालुओं से टेंट, कॉटेज बुकिंग के नाम पर ठगी करता था. जिसकी शिकायत ऑनलाइन की गई थी.
वहीं आरोपी ने भी पुलिस पूछताछ में किस तरह से अपराध करता था, उसका खुलासा किया है. आरोपी ने बताया कि वह वेबसाइट पर ठहरने की अच्छी व्यवस्था, स्नान और दर्शन का भी प्रलोभन देता था. पकड़े गए आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन, कई सिम कार्ड, पांच एटीएम कार्ड भी बरामद किए गए हैं. इसके अलावा उसके पास से नकदी भी बरामद की गई है.