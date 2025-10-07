महाकुंभ में टेंट और कॉटेज बुकिंग के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार, पुलिस ने मेरठ से दबोचा

संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान फर्जी वेबसाइट बनाकर ऑनलाइन ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. साइबर थाने की पुलिस ने आरोपी शिवांशु भारद्वाज को सोमवार को मेरठ के उसके घर से दबिश देकर पकड़ा है.

शिवांशु के ऊपर फर्जी वेबसाइट बनाकर कॉटेज, टेंट बुकिंग के नाम पर कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं से 18 लाख 90 हजार रुपए की ठगी करने का आरोप लगा था. जिसकी शिकायत के बाद पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी.

यह भी पढ़ें: 'धोनी की बेटी के साथ एड फिल्म दिलाएंगे...' बच्ची को विज्ञापन में लेने के नाम पर मां-बाप से ठगी

आरोपी के खिलाफ ऑनलाइन की गई थी शिकायत

साइबर क्राइम के नोडल अधिकारी डीपी कुलदीप सिंह गुनावत के मुताबिक शिवांशु 2025 महाकुंभ लगने से पहले और लगने के दौरान श्रद्धालुओं से टेंट, कॉटेज बुकिंग के नाम पर ठगी करता था. जिसकी शिकायत ऑनलाइन की गई थी.

यह भी पढ़ें: 6 लाख की ठगी मामले में मां बेटे पर मामला दर्ज, जमीन बेचने का झांसा देकर ठेकेदार को लगाया चूना

Advertisement

वहीं आरोपी ने भी पुलिस पूछताछ में किस तरह से अपराध करता था, उसका खुलासा किया है. आरोपी ने बताया कि वह वेबसाइट पर ठहरने की अच्छी व्यवस्था, स्नान और दर्शन का भी प्रलोभन देता था. पकड़े गए आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन, कई सिम कार्ड, पांच एटीएम कार्ड भी बरामद किए गए हैं. इसके अलावा उसके पास से नकदी भी बरामद की गई है.

---- समाप्त ----