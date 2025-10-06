6 लाख की ठगी मामले में मां बेटे पर मामला दर्ज, जमीन बेचने का झांसा देकर ठेकेदार को लगाया चूना

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक जमीन सौदे में एक ठेकेदार से 6 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक महिला और उसके बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी. मीरा-भायंदर, वसई-विरार (MBVV) पुलिस के अनुसार, आरोपी मीना नरेंद्र म्हात्रे और उनके बेटे मनीष ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता से संपर्क किया और जुलाई 2018 में अपनी पुश्तैनी जमीन का एक हिस्सा बेचने की पेशकश की.

एक अधिकारी ने बताया कि दोनों ने उससे सात साल की अवधि में नकद और चेक के माध्यम से 6 लाख रुपये लिए और उसे भयंदर में 7 लाख रुपये मूल्य के एक प्लॉट का विक्रय विलेख (सेल डीड) बनाने का आश्वासन दिया. हालांकि, बाद में जांच में पता चला कि आरोपी ने पहले ही एक त्याग पत्र के माध्यम से प्लॉट अपने एक रिश्तेदार को ट्रांसफर कर दिया था.

उन्होंने बताया कि दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 316 (2) (आपराधिक विश्वासघात) और 318 (4) (धोखाधड़ी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और जांच चल रही है.

गौरतलब है कि जमीन या संपत्ति बिक्री के मामले में धोखाधड़ी का ये कोई पहला मामला नहीं है बल्कि आए दिन ही ऐसे मामले सामने आते हैं, जहां कभी कागजातों में हेरफेर तो कभी किसी और तरह से ठगी को अंजाम दिया जाता है.

