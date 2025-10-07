scorecardresearch
 

'धोनी की बेटी के साथ एड फिल्म दिलाएंगे...' बच्ची को विज्ञापन में लेने के नाम पर मां-बाप से ठगी

गुरुग्राम में एक महिला ने दंपति से उनकी बेटी को टीवी एड में लेने के नाम पर ठगी की. युवती ने खुद को'किड्स इंडिया एजेंसी' की कर्मचारी बताया और फोटोग्राफर फीस व शूटिंग ड्रेस के बहाने 32 हजार रुपये वसूल लिए. ठगी का अहसास होने पर पीड़ितों ने साइबर क्राइम यूनिट में शिकायत दर्ज कराई.

धोनी की बेटी के साथ एड फिल्म दिलान के नामपर ठगी (Photo: AI Image)
दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में एक महिला द्वारा एक दंपति से लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है. पीड़ित दम्पति की शिकायत पर साइबर क्राइम यूनिट ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. साइबर क्राइम यूनिट ईस्ट को दी शिकायत में प्रीतम घोष ने कहा है कि वह गुरुग्राम के सेक्टर-107 एमथ्रीएम वुडशायर सोसाइटी में रहते हैं. बीते दिनों वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एंबिएंस मॉल गए थे. जाम बार रेस्टोरेंट के बाहर एक अंजान युवती ने उनसे बातचीत शुरू की. उसने अपना नाम अंजली बताया. उसने कहा कि वह किड्स इंडिया एजेंसी के लिए काम करती है और वह इस समय टीवी एड की शूटिंग के लिए कुछ बच्चों की तलाश कर रही है.

युवती की नजर प्रीतम की छह साल की बेटी प्रतीक्षा पर पड़ी. युवती ने कहा कि वह बच्ची को टीवी एड शूटिंग में लेना चाहती है. युवती ने प्रीतम की पत्नी इशिका घोष का फोन नंबर ले लिया और बाद में फोन पर बात करने के लिए कहा. उसी दिन रात साढ़े 11 बजे अंजली ने इशिका के पास मैसेज भेजा और उनके घर के वीडियो और बच्ची के फोटो मांगे. थोड़ी देर बाद युवती ने बच्ची के टीवी एड में सिलेक्ट होने की जानकारी दी और 32 हजार रुपये भेजने के लिए कहा. युवती ने कहा कि यह फोटोग्राफर की फीस है जो कि उनकी बेटी का पोर्टफोलियो एलबम बनाएगा. प्रीतम ने ये रुपये क्रेडिट कार्ड से भेज दिए.

उन्होंने शिकायत में बताया कि कुछ दिन बाद अंजली ने दोबारा उन्हें कुछ और वीडियो भेजने के लिए कहा. इस बार उसने कहा कि उसकी बेटी ओरियो बिस्किट एड के लिए सिलेक्ट की गई है. इस एड शूट में भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की बेटी जीवा धोनी, फिल्म अभिनेत्री आलिया भट्ट और अभिनेता अल्लू अर्जुन  भी काम कर रहे हैं. युवती ने बच्ची की ड्रेस और फोटो शूट के नाम पर एक लाख रुपये की डिमांड की. इस पर प्रीतम को धोखाधड़ी का अहसास हुआ. पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

