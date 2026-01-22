scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

प्रतापगढ़ की जेल में 7 ट्रांसजेंडर कैदी मिले एचआईवी पॉजिटिव, सभी को अलग बैरक में किया गया शिफ्ट

यूपी में प्रतापगढ़ की जेल में 7 ट्रांसजेंडर कैदी शुरुआती जांच में HIV पॉजिटिव मिले हैं. इन सभी को अलग बैरक में शिफ्ट कर दिया गया है. जेल प्रशासन का कहना है कि शुरुआती HIV स्क्रीनिंग रिपोर्ट है. इस मामले को पूरी तरह से स्पष्ट करने के लिए दोबारा सैंपल भेजा गया है. सभी जरूरी सावधानियां बरती जा रही हैं.

Advertisement
X
सात ट्रांसजेंडर कैदी मिले एचआईवी पॉजिटिव. (Photo: Representational)
सात ट्रांसजेंडर कैदी मिले एचआईवी पॉजिटिव. (Photo: Representational)

प्रतापगढ़ की जिला जेल से एक संवेदनशील और गंभीर मामला सामने आया है. यहां प्रारंभिक जांच में सात ट्रांसजेंडर कैदी HIV पॉजिटिव पाए गए हैं. इसके बाद जेल प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है. एहतियात के तौर पर इन सभी कैदियों को अन्य बंदियों से अलग बैरक में शिफ्ट कर दिया गया है और पूरे मामले की निगरानी की जा रही है.

एजेंसी के अनुसार, जिला जेल अधीक्षक ऋषभ द्विवेदी ने कहा कि कोतवाली नगर पुलिस ने रविवार को मारपीट के एक मामले में 13 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था. इन्हें जब जेल भेजा गया तो नियमों के तहत सभी नए बंदियों की स्वास्थ्य जांच कराई गई. इसी सिलसिले में मेडिकल कॉलेज की एक टीम ने जेल पहुंचकर सभी कैदियों की जांच की और ब्लड सैंपल लिए.

जांच रिपोर्ट आने के बाद यह सामने आया कि 13 में से सात ट्रांसजेंडर कैदियों की प्रारंभिक HIV स्क्रीनिंग रिपोर्ट पॉजिटिव है. जेल अधीक्षक के अनुसार, यह केवल प्रारंभिक जांच है और इस मामले की पुष्टि के लिए दोबारा सैंपल लेकर जांच कराई जा रही है. इन सैंपल को सरकारी लैब में भेजा गया है और अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है.

सम्बंधित ख़बरें

हरिद्वार की जेल में 15 कैदी पाए गए एचआईवी पॉजिटिव, कारागार प्रशासन में मचा हड़कंप
हरिद्वार की जेल में 15 कैदी पाए गए एचआईवी पॉजिटिव, कारागार प्रशासन में मचा हड़कंप
आंबोली गांव का यह स्कूल पिछले साल भी चर्चा में आया था
26 HIV पॉजिटिव छात्रों के चलते 225 बच्चों ने छोड़ दिया स्कूल
जूनागढ़ में 33 बच्‍चे हुए एचआईवी पॉजिटिव
एड्स की रोकथाम के लिए नई पहल
हरियाणा: इस गांव में शादी से पहले करवाना होगा HIV टेस्ट
Symbolic Image
मां से बच्चे में एचआईवी को रोकने वाला पहला देश बना क्यूबा

यह भी पढ़ें: शादी के 33 साल बाद पति ने दिया धोखा, हुआ एचआईवी पॉजिटिव, फिर पत्नी ने किया चौंकाने वाला फैसला

Advertisement

ऋषभ द्विवेदी ने स्पष्ट किया कि जब तक कन्फर्मेटरी रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक सभी जरूरी सावधानियां बरती जा रही हैं. शुरुआती जांच में एचआईवी पॉजिटिव पाए गए कैदियों को अलग बैरक में रखा गया है. जेल के अन्य बंदियों और कर्मचारियों को भी जागरूक किया गया है.

इस घटना के बाद जेल प्रशासन ने स्वास्थ्य व्यवस्था को और सख्त करने के निर्देश दिए हैं. जेल में नियमित रूप से मेडिकल जांच, काउंसलिंग और जरूरी दवाओं की व्यवस्था की जा रही है. सुरक्षा और सावधानी के लिहाज से सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. फिलहाल, प्रशासन अंतिम मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है. रिपोर्ट आने के बाद आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Mumbai Mayor Election
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement