प्रयागराज: महिला IAS के घर में चल रहा था सेक्स रैकेट, पुलिस ने मारा छापा, 4 लड़कियां और 5 लड़के गिरफ्तार

प्रयागराज पुलिस ने कीडगंज स्थित एक महिला IAS अधिकारी के आवास पर छापेमारी कर देह व्यापार गिरोह को पकड़ा. तीन महीने पहले सर्वेश द्विवेदी नामक व्यक्ति ने परिवार के साथ रहने का वादा कर 15 हजार रुपये प्रति माह पर यह मकान किराए पर लिया था. मोहल्ले वालों को संदिग्ध गतिविधियों और देर रात युवक-युवतियों के आने-जाने पर शक हुआ, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस टीम ने जब दबिश दी, तो अलग-अलग कमरों से चार लड़कियां और सरगना सहित पांच लड़कों को आपत्तिजनक स्थिति में हिरासत में लिया गया.

और पढ़ें

IAS अधिकारी को झांसे में रखकर लिया था कमरा

सर्वेश द्विवेदी ने महिला अधिकारी को गुमराह करने के लिए शुरुआत में अपने परिवार को इस मकान में रखा था. कुछ समय बाद उसने परिवार को अतरसुइया स्थित पुराने घर भेज दिया और यहां अनैतिक कार्य शुरू कर दिए. उसने एग्रीमेंट में फैमिली के साथ रहने की बात कही थी, लेकिन जल्द ही यह स्थान देह व्यापार का अड्डा बन गया.

बंगाल और वाराणसी की लड़कियां बरामद

पुलिस की छापेमारी के दौरान पकड़ी गई लड़कियों में से एक पश्चिम बंगाल और दूसरी वाराणसी की रहने वाली है, जबकि दो अन्य लड़कियां प्रयागराज की ही हैं. पकड़े गए चारों युवक भी स्थानीय निवासी बताए जा रहे हैं. सरगना सर्वेश द्विवेदी घर के बाहर निगरानी कर रहा था ताकि किसी को भनक न लगे, लेकिन पुलिस ने उसे भी दबोच लिया.

Advertisement

मोहल्ले वालों की सजगता से हुआ खुलासा

कीडगंज के स्थानीय निवासियों ने बताया कि घर में लगातार अजनबियों की आवाजाही से माहौल खराब हो रहा था. पुलिस ने जब दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद टीम ने जबरन प्रवेश कर आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा. फिलहाल, सभी आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----