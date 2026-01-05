scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

प्रयागराज: महिला IAS के घर में चल रहा था सेक्स रैकेट, पुलिस ने मारा छापा, 4 लड़कियां और 5 लड़के गिरफ्तार

प्रयागराज जिले के कीडगंज इलाके में एक महिला IAS अधिकारी के किराए के मकान में चल रहे देह व्यापार के धंधे का भंडाफोड़ हुआ है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने छापेमारी कर सरगना समेत नौ लोगों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। आरोपी ने परिवार के नाम पर मकान किराए पर लिया था।

Advertisement
X
प्रयागराज में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ (Photo- ITG)
प्रयागराज में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ (Photo- ITG)

प्रयागराज पुलिस ने कीडगंज स्थित एक महिला IAS अधिकारी के आवास पर छापेमारी कर देह व्यापार गिरोह को पकड़ा. तीन महीने पहले सर्वेश द्विवेदी नामक व्यक्ति ने परिवार के साथ रहने का वादा कर 15 हजार रुपये प्रति माह पर यह मकान किराए पर लिया था. मोहल्ले वालों को संदिग्ध गतिविधियों और देर रात युवक-युवतियों के आने-जाने पर शक हुआ, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस टीम ने जब दबिश दी, तो अलग-अलग कमरों से चार लड़कियां और सरगना सहित पांच लड़कों को आपत्तिजनक स्थिति में हिरासत में लिया गया.

IAS अधिकारी को झांसे में रखकर लिया था कमरा

सर्वेश द्विवेदी ने महिला अधिकारी को गुमराह करने के लिए शुरुआत में अपने परिवार को इस मकान में रखा था. कुछ समय बाद उसने परिवार को अतरसुइया स्थित पुराने घर भेज दिया और यहां अनैतिक कार्य शुरू कर दिए. उसने एग्रीमेंट में फैमिली के साथ रहने की बात कही थी, लेकिन जल्द ही यह स्थान देह व्यापार का अड्डा बन गया.

सम्बंधित ख़बरें

Magh Mela arrangements and devotees' convenience at the riverbank
प्रयागराज माघ मेले की कैसी हैं तैयारियां?
aman marwa shares experience of safety and crowd at har har mahadev event
प्रयागराज माघ मेले में इंतजामों पर क्या बोले श्रद्धालु?
Beautiful bathing arrangements on Paush Purnima in Allahabad
पौष पूर्णिमा पर प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने किया स्नान
Preparations for Magh Mela bathing with over twenty five lakh expected
प्रयागराज माघ मेले में लाखों श्रद्धालु करेंगे स्नान
प्रयागराज में आस्था का जनसैलाब

बंगाल और वाराणसी की लड़कियां बरामद

पुलिस की छापेमारी के दौरान पकड़ी गई लड़कियों में से एक पश्चिम बंगाल और दूसरी वाराणसी की रहने वाली है, जबकि दो अन्य लड़कियां प्रयागराज की ही हैं. पकड़े गए चारों युवक भी स्थानीय निवासी बताए जा रहे हैं. सरगना सर्वेश द्विवेदी घर के बाहर निगरानी कर रहा था ताकि किसी को भनक न लगे, लेकिन पुलिस ने उसे भी दबोच लिया.

Advertisement

मोहल्ले वालों की सजगता से हुआ खुलासा

कीडगंज के स्थानीय निवासियों ने बताया कि घर में लगातार अजनबियों की आवाजाही से माहौल खराब हो रहा था. पुलिस ने जब दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद टीम ने जबरन प्रवेश कर आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा. फिलहाल, सभी आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement