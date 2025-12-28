UP: पत्नी के मायके जाने से हुआ आहत, फिर पति ने फांसी पर झूलकर दे दी जान

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है. पत्नी के मायके जाने से नाराज और मानसिक रूप से परेशान युवक ने अपने ही घर में फांसी लगाकर जान दे दी. घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया है, जबकि मृतक के दो मासूम बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है.

यह मामला बिजनौर के कस्बा दारानगर गंज का बताया जा रहा है. मृतक की पहचान मोनू के रूप में हुई है. परिजनों के अनुसार, घटना से पहले घर में किसी को भी किसी अनहोनी की आशंका नहीं थी.

पत्नी से विवाद के बाद अकेलापन बना वजह

परिजनों ने बताया कि मोनू का करीब दो दिन पहले अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. विवाद के बाद पत्नी नाराज होकर अपने मायके चली गई थी. पत्नी के चले जाने के बाद से मोनू लगातार परेशान चल रहा था और खुद को अकेला महसूस कर रहा था.

इसी मानसिक तनाव के चलते शनिवार रात मोनू ने अपने घर के कमरे में कुंडे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना के समय घर के अन्य सदस्य बाहर थे.

देर तक नहीं खुला दरवाजा, हुआ खुलासा

जब काफी देर तक मोनू के कमरे का दरवाजा नहीं खुला, तो परिजनों को शक हुआ. इसके बाद आसपास के लोग इकट्ठा हुए और कमरे को खोलने की कोशिश की गई. अंदर का दृश्य देखकर सभी सन्न रह गए.

घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही सीओ सिटी संग्राम सिंह और फोरेंसिक विभाग की टीम मौके पर पहुंची.

फोरेंसिक जांच के बाद पोस्टमार्टम

फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और शव को फंदे से उतारकर कब्जे में लिया. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. पुलिस ने परिजनों से पूरे मामले की जानकारी ली.

सीओ सिटी संग्राम सिंह ने बताया कि पति-पत्नी के बीच विवाद के बाद पत्नी मायके चली गई थी, जिससे युवक मानसिक रूप से परेशान था और उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

दो मासूम बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल

ग्रामीणों के अनुसार, मोनू के दो छोटे बच्चे हैं. एक 5 साल का बेटा और 7 साल की बेटी है. पिता की मौत के बाद दोनों बच्चे बेहद सदमे में हैं और लगातार रो रहे हैं.

फिलहाल दोनों बच्चे अपनी दादी के पास हैं. घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है और लोग परिवार को ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहे हैं.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

