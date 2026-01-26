scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मंदिर के घंटे से बंधा फंदा, फंदे पर लटक रहा शव... फतेहपुर में युवक की डेड बॉडी मिलने से हड़कंप

यूपी के फतेहपुर के सखियाव गांव में 26 जनवरी की सुबह मंदिर के घंटे से लटका एक युवक का शव मिला. मृतक की पहचान 30 वर्षीय सुशील कुमार के रूप में हुई है. ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताते हुए जमकर हंगामा किया. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
मृतक की पहचान 30 वर्षीय सुशील कुमार के रूप में हुई (Photo- ITG)
मृतक की पहचान 30 वर्षीय सुशील कुमार के रूप में हुई (Photo- ITG)

यूपी के फतेहपुर जिले में 26 जनवरी की सुबह मंदिर में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया. ये शव मंदिर में लगे घंटे से लटका हुआ था. खबर फैलते ही मौके पर गांव के लोगों की भीड़ लग गई. जमकर हंगामा हुआ. सूचना मिलने पर पुलिस बल भी पहुंच गया. फिलहाल, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है. 

पूरा मामला जिले के थरियांव थाना क्षेत्र के सखियाव गांव का है, जहां मंदिर परिसर के गेट पर लगे घंटे में एक शव फंदे से लटका हुआ था. उसकी पहचान 30 वर्षीय सुशील कुमार के रूप में हुई है. वह अचितपुर का रहने वाला था. शव की हालत देखकर हत्या की आशंका जताई जा रही है. 

गौरतलब है कि मंदिर में शव लटकता देखकर ग्रामीणों में सनसनी फैल गई. देखते ही देखते वहां भारी भीड़ लग गई. स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया और शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. इस दौरान कुछ लोग उग्र हो गए और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी. किसी तरह उन्हें मनाया गया तब शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सका. 

सम्बंधित ख़बरें

man killed lover and her daughter planned murder sitting in dubai
दुबई से रची गई फतेहपुर में मां-बच्ची की हत्या की साजिश
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.(Photo: Nitesh Srivastava/ITG)
प्रेमिका और बच्ची की कराई हत्या... डेढ़ साल बाद खुला डबल मर्डर का खौफनाक सच
Senior police officers arrived at scene (Photo - Screengrab)
फतेहपुर के बड़े जमींदार जयराज मान सिंह की हत्या, गला काटकर उतारा मौत के घाट
Fatehpur wife killed husband
समलैंगिक रिश्ते में अड़चन बना पति, सुपारी देकर करा दिया मर्डर, दहला देगी खूनी वारदात
crime scene
सहेली के साथ समलैंगिक रिश्ते, बीच में आया पति तो सुपारी देकर रास्ते से हटाया

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, मृतक सुशील किसान यूनियन से जुड़ा था. उसका शव मंदिर के गेट पर लटका था. इसी गेट पर मंदिर का घंटा बंधा है. गले में रस्सी बंधी थी और घुटने मुड़े हुए थे. परिवार के पास खबर पहुंची तो पत्नी बेसुध हो गई. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    गणतंत्र दिवस लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement