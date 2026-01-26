मंदिर के घंटे से बंधा फंदा, फंदे पर लटक रहा शव... फतेहपुर में युवक की डेड बॉडी मिलने से हड़कंप

यूपी के फतेहपुर जिले में 26 जनवरी की सुबह मंदिर में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया. ये शव मंदिर में लगे घंटे से लटका हुआ था. खबर फैलते ही मौके पर गांव के लोगों की भीड़ लग गई. जमकर हंगामा हुआ. सूचना मिलने पर पुलिस बल भी पहुंच गया. फिलहाल, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है.

और पढ़ें

पूरा मामला जिले के थरियांव थाना क्षेत्र के सखियाव गांव का है, जहां मंदिर परिसर के गेट पर लगे घंटे में एक शव फंदे से लटका हुआ था. उसकी पहचान 30 वर्षीय सुशील कुमार के रूप में हुई है. वह अचितपुर का रहने वाला था. शव की हालत देखकर हत्या की आशंका जताई जा रही है.

गौरतलब है कि मंदिर में शव लटकता देखकर ग्रामीणों में सनसनी फैल गई. देखते ही देखते वहां भारी भीड़ लग गई. स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया और शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. इस दौरान कुछ लोग उग्र हो गए और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी. किसी तरह उन्हें मनाया गया तब शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सका.

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, मृतक सुशील किसान यूनियन से जुड़ा था. उसका शव मंदिर के गेट पर लटका था. इसी गेट पर मंदिर का घंटा बंधा है. गले में रस्सी बंधी थी और घुटने मुड़े हुए थे. परिवार के पास खबर पहुंची तो पत्नी बेसुध हो गई.

---- समाप्त ----