UP: उधार के सामान को लेकर हुई बहस, पहलवान ने दुकानदार को मारी धोबी पछाड़, वीडियो वायरल

बागपत के थाना दोघट क्षेत्र के दाहा इलाके में उधार में सामान न देने पर पहलवान और दुकानदार के बीच कहासुनी मारपीट में बदल गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

जानकारी के अनुसार, कपिल नाम का पहलवान खरीदारी करने दुकान पर पहुंचा और उधार में सामान देने की मांग की. दुकानदार वंश ने उधार देने से साफ मना कर दिया. यह जवाब पहलवान को पसंद नहीं आया. पहले दोनों के बीच कुछ देर तक बहस होती रही.

इसके बाद अचानक पहलवान ने गुस्से में दुकानदार को जोरदार थप्पड़ मारा. इसके तुरंत बाद उसने कुश्ती का दांव धोबी पछाड़ लगा दिया. दुकानदार हवा में उछलकर जमीन पर गिर पड़ा. यह पूरा घटनाक्रम दुकान में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया.

पहलवान और दुकानदार में हुई मारपीट

वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि पहलवान का गुस्सा और दांव बेहद तेज थे, जबकि दुकानदार अपने काउंटर पर टिके रहने की कोशिश करता दिखा. घटना के बाद आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

Advertisement

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह विवाद उधार सामान को लेकर था, लेकिन पहलवान ने इसे अखाड़े का मुकाबला बना दिया. फिलहाल यह वीडियो इलाके में चर्चा का विषय है और लोग इसे सोशल मीडिया पर खूब देख और शेयर कर रहे हैं.

---- समाप्त ----