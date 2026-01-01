scorecardresearch
 
फ्लैट पर बुलाकर बनाए संबंध... लखनऊ KGMU की नर्सिंग छात्रा का आरोप, कहा- अब धमकी दे रहा डॉक्टर

लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) से जुड़ा एक नया सनसनीखेज मामला सामने आया है. नर्सिंग की तैयारी कर रही एक छात्रा ने आरोप लगाया है कि एक इंटर्न डॉक्टर ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और अब धमकी दे रहा है. पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

नर्सिंग छात्रा ने डॉक्टर पर लगाए गंभीर आरोप. (Photo: Representational)
लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) से एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है. नर्सिंग की तैयारी कर रही छात्रा ने इंटर्न डॉक्टर पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है. छात्रा का कहना है कि आरोपी ने शादी का वादा किया था. आरोपी ने कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. अब वह धमकी देकर उसे डराने की कोशिश कर रहा है.

डीसीपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आरोपी की पहचान मोहम्मद आदिल के रूप में हुई है, जो KGMU में इंटर्न है. पुलिस उसके बैकग्राउंड, ठिकानों और परिचितों को लेकर जांच कर रही है. वहीं, पीड़िता ने कहा कि आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया और धमकी दी कि वह उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा. इस मामले को लेकर छात्रा ने पुलिस से शिकायत की है.

पीड़िता वर्तमान में अलीगंज क्षेत्र में एक पीजी में रहकर नर्सिंग की तैयारी कर रही है. उसने बताया कि कैसरबाग इलाके में उसकी मुलाकात मोहम्मद आदिल से हुई थी. वहीं से दोस्ती और प्यार शुरू हुआ और धीरे-धीरे शादी का वादा किया गया। आरोप के मुताबिक, आरोपी मूल रूप से बरेली का रहने वाला है और वह छात्रा को बहलाकर लगातार अपने फ्लैट पर बुलाता रहा, जहां उसने कई बार शारीरिक संबंध बनाए. 

इस मामले में कैसरबाग थाना पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस अब छात्रा के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराने की तैयारी कर रही है. इससे पहले भी KGMU से जुड़ा लव जिहाद का मामला सामने आया था, जिसमें आरोपी डॉक्टर रमीज नाइक अभी भी फरार है. नए मामले के सामने आने से विश्वविद्यालय में फिर से सुरक्षा और माहौल को लेकर सवाल उठने लगे हैं. पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच की जा रही है. आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

