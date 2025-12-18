scorecardresearch
 
शादी का झांसा, ब्लैकमेलिंग और वायरल वीडियो... जानें, मगदी गैंगरेप केस के खुलासे की पूरी कहानी

मगदी शहर में गैंगरेप का सनसनीखेज वारदात का मामला हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है. इस मामले में शादी का झांसा देकर पीड़िता को ब्लैकमेलिंग का शिकार बनाया गया. घटना का वीडियो वायरल हो जाने के बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियों को पकड़ लिया है (सांकेतिक फोटो)
कर्नाटक के मगदी शहर से सामूहिक बलात्कार की एक शर्मनाक वारदात सामने आई है, जहां तीन युवकों पर एक लड़की के साथ गैंग रेप करने का आरोप लगा है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक पीड़िता की उम्र 17 साल बताई गई थी. लेकिन बाद में पुलिस ने पीड़िता को बालिग बताते हुए उसकी उम्र 19 साल बताई है. अब पुलिस इस मामले में तेजी से कार्रवाई कर रही है.

आरोपियों की शिनाख्त
इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की पहचान विकास, प्रशांत और चेतन के रूप में हुई है. यह मामला सामने आते ही इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस ने मामले को गंभीर मानते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू की. इस घटना के बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं.

शादी का झांसा 
पुलिस के अनुसार, आरोपियों में से एक युवक ने पीड़िता से शादी का वादा कर उससे नजदीकियां बढ़ाईं. इसी भरोसे के चलते लड़की ने अपनी कुछ निजी तस्वीरें उसके साथ साझा कीं. बाद में उन्हीं तस्वीरों का गलत इस्तेमाल किया गया. आरोपी ने लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. उस पर दबाव बनाया गया कि वह उनकी बात मानें. यहीं से पूरा मामला गंभीर होता चला गया.

ब्लैकमेलिंग और पैसे ऐंठने का आरोप
जांच में सामने आया है कि निजी तस्वीरों के जरिए लड़की को लगातार धमकाया जा रहा था. आरोपी लगातार उसे वीडियो और तस्वीरें वायरल करने की धमकी दे रहे थे. इसी के साथ उससे पैसे ऐंठने की कोशिश भी की गई. पीड़िता मानसिक दबाव में आ गई थी. पुलिस का कहना है कि ब्लैकमेलिंग इस अपराध का अहम हिस्सा रही. इसी दबाव के बाद गैंगरेप की घटना हुई.

गैंगरेप का वीडियो वायरल
आरोप है कि तीनों आरोपियों ने मिलकर लड़की के साथ गैंगरेप किया और साथ ही इस जघन्य अपराध का वीडियो भी रिकॉर्ड किया. बाद में वही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया. वीडियो के सामने आने के बाद मामला सार्वजनिक हो गया. इससे पीड़िता को गंभीर मानसिक आघात पहुंचा. पुलिस ने वायरल वीडियो को अहम सबूत माना है.

SP श्रीनिवास गौड़ा का बयान
बेंगलुरु साउथ के पुलिस अधीक्षक (SP) श्रीनिवास गौड़ा ने बताया कि तीनों आरोपी एक-दूसरे को पहले से जानते थे. वे एक ही समुदाय और कॉलोनी के रहने वाले हैं. उन्होंने कहा कि एक आरोपी का लड़की के साथ रिश्ता था और उसने शादी का वादा किया था. निजी तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल कर गैंगरेप किया गया. आरोपियों ने वीडियो रिकॉर्ड कर उसे फैलाया. पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

पीड़िता की उम्र में अंतर
पुलिस के मुताबिक, मगदी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में दर्ज शिकायत में पीड़िता की उम्र 19 साल बताई गई है. शिकायत में कहा गया है कि एक आरोपी के घर पर तीन लोगों ने गैंगरेप किया. इस बिंदु पर पुलिस सभी तथ्यों की जांच कर रही है. उम्र से जुड़े दस्तावेजों की भी पड़ताल की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद स्थिति साफ होगी.

तीनों आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है. मगदी पुलिस स्टेशन में मामले की गहन जांच चल रही है. डिजिटल सबूतों और सोशल मीडिया ट्रेल की भी जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की पूरी कोशिश होगी. मामले में आगे और खुलासे होने की संभावना है.

