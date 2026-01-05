scorecardresearch
 
शादी के बाद पति निकला गंजा, धोखाधड़ी का आरोप लगाकर पत्नी ने दर्ज कराई FIR

नोएडा में जनवरी 2024 में हुई शादी अब एक पुलिस केस में बदल गई है. एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर गंजापन, आय और शिक्षा छुपाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है. महिला का कहना है कि शादी से पहले उसे गुमराह किया गया. पुलिस ने पति समेत पांच लोगों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पति के सिर पर बाल नहीं होने पर थाने पहुंची पत्नी (Photo: Representational )
दिल्ली से सटे नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. एक महिला ने अपने पति और ससुराल पक्ष के चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. जनवरी 2024 में शुरू हुई यह शादी अब गंभीर आरोपों के चलते कानूनी विवाद में तब्दील हो गई है.

घने बालों का वादा, शादी के बाद खुला सच

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक शिकायतकर्ता लाविका गुप्ता, जो गौर सिटी एवेन्यू-1 में रहती है उन्होंने पुलिस को बताया कि शादी से पहले उनके पति संयम जैन के बारे में कई अहम जानकारियां उनसे छुपाई गईं. महिला का आरोप है कि विवाह के समय उन्हें बताया गया था कि उनका होने वाला पति घने बालों वाला है, लेकिन शादी के बाद पता चला कि वह पूरी तरह गंजा है और बालों का पैच इस्तेमाल करता है.

एफआईआर के मुताबिक, शादी 16 जनवरी 2024 को हुई थी. महिला का कहना है कि केवल शारीरिक बनावट ही नहीं, बल्कि पति की आय और शैक्षणिक योग्यता के बारे में भी गलत जानकारी दी गई. शादी के बाद उसे सच्चाई का पता चला, जिससे उसे मानसिक आघात पहुंचा.

बालों से लेकर कमाई तक छुपाने का आरोप

महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि शादी के बाद उसके पति ने उसे ब्लैकमेल किया और उसकी निजी तस्वीरें सार्वजनिक करने की धमकी दी. शिकायत में शारीरिक हिंसा के आरोप भी लगाए गए हैं. बिसरख थाना प्रभारी मनोज कुमार सिंह के अनुसार, महिला ने यह भी दावा किया है कि विदेश यात्रा के दौरान उसके साथ मारपीट की गई.

शिकायत में एक गंभीर आरोप यह भी शामिल है कि पति ने महिला पर थाईलैंड से भारत में गांजा लाने का दबाव बनाया. पुलिस का कहना है कि इन आरोपों की भी जांच की जा रही है.

 

