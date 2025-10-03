scorecardresearch
 

दबिश के नाम पर महिला कांस्टेबल के साथ डेटिंग, सब इंस्पेक्टर पति की फोटो और चैट लेकर पुलिस के पास पहुंची पत्नी

नोएडा में तैनात और फिलहाल निलंबित चल रहे एक सब-इंस्पेक्टर पर पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला का कहना है कि उसका पति महिला कॉन्स्टेबल के साथ अवैध संबंधों में लिप्त है. आरोप है कि पति शराब के नशे में मारपीट करता है और पुलिस वर्दी की आड़ में धमकियां देता है. शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

सब इंस्पेक्टर पति की पत्नी ने दर्ज कराई शिकायत (Photo: Mayank Gaur/ITG)
उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. नोएडा में तैनात और फिलहाल निलंबित चल रहे सब-इंस्पेक्टर नीरज सिंह पर उसकी पत्नी प्रीति शर्मा ने अवैध संबंधों का गंभीर आरोप लगाया है. प्रीति का कहना है कि पति का अपनी साथी महिला कॉन्स्टेबल श्वेता सिंह से संबंध है और इसी वजह से उसका परिवार बर्बाद हो गया है.

प्रीति ने बताया कि उसकी शादी को दस साल हो चुके हैं और दो बच्चे भी हैं. लेकिन पति ने वैवाहिक रिश्तों और मर्यादाओं को तोड़ते हुए महिला कांस्टेबल के साथ नजदीकियां बढ़ा लीं. यह राज कुछ महीने पहले खुद श्वेता के पति ने उजागर किया और सबूत के तौर पर फोटो भी दिखाए.

सब-इंस्पेक्टर के महिला कांस्टेबल से अवैध संबंध 

प्रीति का आरोप है कि पति शराब के नशे में उसके साथ मारपीट करता है और धमकी देता है कि मैं यूपी पुलिस में हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुझे जान से मार दूंगा. उसने यह भी बताया कि पति छुट्टियों और दबिश के नाम पर महिला कांस्टेबल के साथ मनाली, हरिद्वार और हल्द्वानी तक घूमने चला जाता है. रोकने पर वह उसे पीटता है और घर से बाहर निकलने नहीं देता.

पत्नी ने सब-इंस्पेक्टर पर लगाए मारपीट के आरोप 

शिकायत में कहा गया है कि अब जब मामला खुल चुका है, तो पति और उसकी प्रेमिका मिलकर उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं. महिला ने आपत्तिजनक चैट और तस्वीरें भी पुलिस को सौंपी हैं. प्रीति ने साफ कहा है कि वह अब पति के साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि उसके बुरे चरित्र का असर बच्चों पर नहीं पड़ना चाहिए. फिलहाल बिसरख थाना पुलिस ने शिकायत की जांच शुरू कर दी है. मामला केवल एक परिवार की परेशानी नहीं बल्कि वर्दी की साख पर भी बड़ा सवाल है.

