रात की रफ्तार बनी मौत! नोएडा में अज्ञात वाहन ने बाइक को पीछे से रौंदा, दो युवकों की दर्दनाक मौत

नोएडा के सेक्टर-39 थाना क्षेत्र में आर्मी पब्लिक स्कूल के पास मंगलवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. जानकारी के अनुसार, एक अज्ञात वाहन ने पीछे से बाइक संख्या UP16EP1893 को टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंचे.

बाइक सवार युवकों बसंत खातू (निठारी सेक्टर-31, मूल निवासी नेपाल) और रोहन (निठारी सेक्टर-31, मूल निवासी बिहार) को तुरंत कैलाश अस्पताल, सेक्टर-27 में भर्ती कराया गया. इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई. घटना की सूचना मिलने पर मृतकों के परिजन भी घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने परिजनों को शांत कर वापस भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी.

पुलिस जांच और आगे की कार्रवाई

पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. टक्कर मारने वाले अज्ञात वाहन की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. पुलिस ने कहा कि परिजनों से तहरीर प्राप्त कर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. फिलहाल मामले की जांच जारी है.

