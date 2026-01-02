scorecardresearch
 
नए साल पर नोएडा में जाम की बरसात! 35 करोड़ की शराब बिक्री ने तोड़े रिकॉर्ड

नए साल के जश्न में नोएडावासियों ने जमकर जाम छलकाए. 30 और 31 दिसंबर को गौतमबुद्ध नगर में करीब 35 करोड़ रुपये की शराब बिक गई और चार लाख लीटर से ज्यादा शराब की बिक्री दर्ज हुई. आबकारी विभाग के अनुसार यह पिछले कई वर्षों में सबसे ज्यादा बिक्री है. आम दिनों और वीकेंड के मुकाबले नए साल पर शराब बिक्री के सारे रिकॉर्ड टूट गए.

 नए साल पर शराब की बिक्री ने तोड़े रिकॉर्ड.(Photo: Representational)
नोएडा में नववर्ष के अवसर पर लोगों ने जमकर जश्न मनाया और शराब की बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. आबकारी विभाग के अनुसार 30 और 31 दिसंबर को लगभग 35 करोड़ रुपए की शराब बिक गई, जबकि चार लाख लीटर से अधिक शराब खरीदी गई. यह आंकड़ा पिछले सालों की तुलना में कई गुना अधिक है.

आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने बताया कि आम दिनों में नोएडा में शराब की बिक्री 7-8 करोड़ रुपए की होती है, वहीं वीकेंड पर यह लगभग 12 करोड़ तक पहुंच जाती है. लेकिन नए साल के जश्न में बिक्री में अचानक भारी उछाल आया.

नए साल के जश्न में खूब छलके जाम

नए साल की खुशियों में नोएडा के लोग जमकर जाम का आनंद लेने में पीछे नहीं रहे. आबकारी अधिकारी ने बताया कि इस बार बिक्री पिछले वर्षों की तुलना में कई गुना बढ़ गई. दो दिन में बिकने वाली शराब ने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए.

गौतमबुद्ध नगर जिले में यह प्रदेश में सबसे ज्यादा शराब बिक्री का रिकॉर्ड बन गया. आबकारी विभाग ने इस बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए अपने सभी आउटलेट्स पर कड़ी निगरानी रखी.

नोएडा

रिकॉर्ड बिक्री से बढ़ी तैयारियों की चुनौती

आबकारी विभाग ने नए साल के मौके पर शराब की बिक्री और लोगों की मांग को देखते हुए पूरी तैयारी की थी. अधिकारी सुबोध कुमार ने बताया कि बिक्री के इस स्तर ने यह साबित कर दिया कि नोएडा वासियों ने इस साल के जश्न में किसी तरह की कमी नहीं रखी.

इस दौरान शराब की बिक्री न केवल मात्रा में बढ़ी, बल्कि नकदी के हिसाब से भी रिकॉर्ड बन गए. अधिकारी ने कहा कि 35 करोड़ रुपए की बिक्री और चार लाख लीटर से अधिक शराब ने नए साल पर उत्सव के पूरे माहौल को और भव्य बना दिया.

नोएडा में शराब की मांग का ग्राफ

आबकारी विभाग का कहना है कि इस साल नए साल पर बिक्री में जो बढ़ोतरी हुई है, वह पिछले कई सालों में नहीं देखी गई थी. नोएडा के लोग नए साल के जश्न में बड़े पैमाने पर शराब खरीदने में पीछे नहीं रहे. इससे जिले में आबकारी विभाग की तैयारियों की भी परीक्षा हो गई.

आबकारी अधिकारी ने कहा कि बिक्री के इस रिकॉर्ड ने स्पष्ट कर दिया कि नोएडा में नववर्ष उत्सव पर शराब की मांग सबसे अधिक रहती है.

---- समाप्त ----
