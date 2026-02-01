scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

चार बच्चों ने पड़ोसी के घर से चुराए 20 लाख रुपये, बोले- काले रंग की थार खरीदनी थी, रील में देखी थी

ग्रेटर नोएडा के जेवर क्षेत्र में एक घर से 20 लाख रुपये चोरी के मामले में पुलिस ने चार नाबालिगों को पकड़ा है. जांच में सामने आया कि बच्चों ने काले रंग की थार कार खरीदने के मकसद से पड़ोसी के घर की अलमारी का ताला तोड़कर नकदी उड़ाई थी. नाबालिगों ने पुलिस को बताया कि उन्हें थार बहुत पसंद थी, रील में अक्सर देखते थे.

Advertisement
X
काले रंग की थार खरीदने के लिए बच्चों ने की चोरी. (Photo: Representational)
काले रंग की थार खरीदने के लिए बच्चों ने की चोरी. (Photo: Representational)

ग्रेटर नोएडा की जेवर पुलिस ने घर की अलमारी से 20 लाख रुपए चोरी होने के मामले का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने चार नाबालिगों को पकड़ा है, उनके कब्जे से चोरी के रुपए भी बरामद कर लिए हैं. पुलिस का कहना है कि इन नाबालिगों ने थार गाड़ी खरीदने के लिए चोरी की थी.

दरअसल, जेवर के रहने वाले पार्श्व ने शिकायत की थी कि उनकी घर की अलमारी में रखे 20 लाख रुपए चोरी हो गए हैं. जब चोरी हुई, उस समय घर पर कोई नहीं था. वह वापस लौटे तो देखा कि अलमारी में रखे रुपये गायब थे. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी.

पीड़ित ने बताया कि जमीन बेची थी, उसी के पैसे घर में रखे थे. इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज किया गया. पुलिस ने आस-पास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले और 4 नाबालिगों को जेवर ऋषि रोड के पास से पकड़ लिया. उनके पास से रुपए भी बरामद कर लिए गए.

सम्बंधित ख़बरें

पुलिस ने चोरी के आरोपियों को किया अरेस्ट. (Photo: ITG)
डॉक्टर दुबई घूमने गए, इधर घर में हो गई 1.47 करोड़ की चोरी, ऐसे पकड़ में आए चोर
पुलिस ने घंटे चुराने वाले गिरोह को पकड़ा (Phopto ITG)
आगरा में मंदिरों से घंटा चोरी करने वाले शातिर बेनकाब, 31 पीतल के घंटे बरामद
accused in Agra theft case arrested (Photo - Screengrab)
जब जमीन से निकला 7.5 करोड़ का खजाना! आगरा चोरी कांड की चौंकाने वाली कहानी
thief in train
रेलवे का पूर्व अटेंडेंट ही निकला चोर, रात में सोते हुए यात्रियों को बनाता था निशाना
डॉक्टर के घर से डेढ़ करोड़ की चोरी

यह भी पढ़ें: MP: चाइल्ड केयर होम से भागे 6 बाल अपचारी, पूर्व DGP की नातिन अक्षया यादव हत्याकांड केस में थे बंद

चारों नाबालिग पीड़ित के पड़ोस में रहते हैं. पुलिस ने सभी से पूछताछ की, जिसमें सामने आया कि उन्हें काले रंग की थार बहुत पसंद है और थार खरीदने के लिए चोरी की थी.

Advertisement

चारों आरोपियों में से एक लड़का पीड़ित के घर जाता था. उसी ने देख लिया था कि अलमारी में कैश रखा है. इसके बाद उसने अपने दोस्तों को बताया. जब पीड़ित के घर पर कोई नहीं था तो सभी आरोपी दीवार फांदकर घर में घुसे और अलमारी का लॉक तोड़कर 20 लाख रुपए चोरी कर लिए.

ग्रेटर नोएडा के एडीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति के घर से 20 लाख रुपए चोरी हो गए हैं. पुलिस ने तुरंत केस दर्ज कर कार्रवाई की. आरोपियों का पता लगाकर पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उन्हें काले रंग की थार बहुत पसंद है. इन पैसों से थार खरीदना चाहते थे. पुलिस ने रुपए बरामद कर लिए हैं, आगे की कार्रवाई जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बजट 2026 लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement