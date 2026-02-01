चार बच्चों ने पड़ोसी के घर से चुराए 20 लाख रुपये, बोले- काले रंग की थार खरीदनी थी, रील में देखी थी

ग्रेटर नोएडा की जेवर पुलिस ने घर की अलमारी से 20 लाख रुपए चोरी होने के मामले का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने चार नाबालिगों को पकड़ा है, उनके कब्जे से चोरी के रुपए भी बरामद कर लिए हैं. पुलिस का कहना है कि इन नाबालिगों ने थार गाड़ी खरीदने के लिए चोरी की थी.

दरअसल, जेवर के रहने वाले पार्श्व ने शिकायत की थी कि उनकी घर की अलमारी में रखे 20 लाख रुपए चोरी हो गए हैं. जब चोरी हुई, उस समय घर पर कोई नहीं था. वह वापस लौटे तो देखा कि अलमारी में रखे रुपये गायब थे. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी.

पीड़ित ने बताया कि जमीन बेची थी, उसी के पैसे घर में रखे थे. इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज किया गया. पुलिस ने आस-पास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले और 4 नाबालिगों को जेवर ऋषि रोड के पास से पकड़ लिया. उनके पास से रुपए भी बरामद कर लिए गए.

चारों नाबालिग पीड़ित के पड़ोस में रहते हैं. पुलिस ने सभी से पूछताछ की, जिसमें सामने आया कि उन्हें काले रंग की थार बहुत पसंद है और थार खरीदने के लिए चोरी की थी.

चारों आरोपियों में से एक लड़का पीड़ित के घर जाता था. उसी ने देख लिया था कि अलमारी में कैश रखा है. इसके बाद उसने अपने दोस्तों को बताया. जब पीड़ित के घर पर कोई नहीं था तो सभी आरोपी दीवार फांदकर घर में घुसे और अलमारी का लॉक तोड़कर 20 लाख रुपए चोरी कर लिए.

ग्रेटर नोएडा के एडीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति के घर से 20 लाख रुपए चोरी हो गए हैं. पुलिस ने तुरंत केस दर्ज कर कार्रवाई की. आरोपियों का पता लगाकर पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उन्हें काले रंग की थार बहुत पसंद है. इन पैसों से थार खरीदना चाहते थे. पुलिस ने रुपए बरामद कर लिए हैं, आगे की कार्रवाई जारी है.

