नोएडा में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ डॉग लवर्स ने निकाला मार्च, प्रदर्शनकारी बोले- कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण हो

नोएडा में कुत्ता प्रेमियों ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ रैली निकाली, जिसमें दिल्ली–एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर में रखने को कहा गया है. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आदेश बिना वैज्ञानिक आधार के है और इसे लागू करना असंभव है. उन्होंने नसबंदी और टीकाकरण की मांग की.

डॉग लवर्स ने किया प्रदर्शन (Photo: Screengrab)
नोएडा में बुधवार को कुत्ता प्रेमियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ सड़क पर उतरकर विरोध जताया. आदेश में दिल्ली–एनसीआर की सड़कों को आवारा कुत्तों से मुक्त कर उन्हें शेल्टर में रखने की बात कही गई है.

सेक्टर 16A फिल्म सिटी में कुत्ता प्रेमी पोस्टर लेकर मार्च में शामिल हुए और नारेबाजी की. उनका कहना था कि यह फैसला बिना दूसरी पक्ष की राय सुने और बिना वैज्ञानिक आधार के दिया गया है. साथ ही उन्होंने कहा कि शेल्टर में पहले से ही जगह कम है, ऐसे में बड़ी संख्या में कुत्तों को रखना संभव नहीं है.

कुत्ता प्रेमियों ने किया विरोध प्रदर्शन

प्रदर्शनकारियों ने बताया कि हमारे पास पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. अगर कुत्तों को एक ही जगह रखा गया तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा. उनका कहना था कि कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण किया जाना चाहिए और ABC (Animal Birth Control) गाइडलाइंस का पालन होना चाहिए.

कुत्तों को एक जगह रखने पर बढ़ेगा संक्रमण का खतरा

इसके अलावा उन्होंने कहा कि आदेश लागू होने से कुत्तों के साथ-साथ इंसानों के लिए भी परेशानी बढ़ सकती है. बड़े पैमाने पर कुत्तों को एक जगह रखने से उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा. प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट से आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की.
 

