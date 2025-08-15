भैया प्लीज रोक दो... बच्चों की चीख-पुकार अनसुनी कर तेज रफ्तार में भगाता रहा कैब ड्राइवर, नोएडा का वीडियो वायरल

उत्तर प्रदेश के हाईटेक शहर नोएडा में एक कैब चालक द्वारा पुलिस से बचने के लिए की गई खतरनाक ड्राइविंग का मामला सामने आया है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में कैब के अंदर बैठा परिवार डरा-सहमा दिख रहा है और एक बच्चे के रोने की आवाज भी सुनाई दे रही है.

क्या है मामला

पीड़ित संजय मोहन, ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अजनारा होम्स सोसायटी में रहते हैं. उन्होंने बताया कि वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ ग्रेटर नोएडा वेस्ट से दिल्ली के कनॉट प्लेस जा रहे थे, जिसके लिए उन्होंने कैब बुक की थी. घटना पर्थला ब्रिज के पास की है.

पीड़ित का आरोप

पीड़ित के मुताबिक, कैब चालक ने उनकी बार-बार की गुहार के बावजूद गाड़ी की रफ्तार कम नहीं की और लापरवाही से ड्राइव करता रहा. इसी दौरान गाड़ी एक अन्य वाहन से टकरा गई, जिसमें संजय मोहन और उनकी पत्नी को हल्की चोटें आईं. हालांकि बच्ची सुरक्षित रही, लेकिन वह इस घटना से बुरी तरह डर गई.

पुलिस से बचने के लिए भाग रहा था चालक

बताया जा रहा है कि पुलिस चेकिंग के दौरान कैब चालक के पास गाड़ी के पूरे कागजात नहीं थे. इसी कारण वह पुलिस से बचने के लिए तेज रफ्तार में गाड़ी भगाने लगा.

शिकायत अभी तक नहीं

फिलहाल पीड़ित ने पुलिस में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है. हालांकि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

