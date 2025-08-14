scorecardresearch
 

स्वतंत्रता दिवस पर नोएडा पुलिस अलर्ट, दिल्ली बॉर्डर से भीड़भाड़ वाले इलाकों तक कड़ी निगरानी

स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा को लेकर नोएडा पुलिस अलर्ट मोड पर है. दिल्ली से जुड़े बॉर्डर और संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है. 1400 से अधिक पुलिसकर्मी, डॉग स्क्वॉड और विशेष टीमें तैनात हैं. ट्रैफिक डायवर्जन लागू है और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के जरिए माहौल बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी है.

स्वतंत्रता दिवस पर नोएडा पुलिस अलर्ट (Photo: Screengrab)
15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए नोएडा पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. पूरे शहर में सुरक्षा बल तैनात है, जबकि दिल्ली से जुड़े सभी बॉर्डरों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू है. संवेदनशील क्षेत्रों और दिल्ली बॉर्डर पर ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है.

पुलिस के मुताबिक, 1400 से अधिक सिविल पुलिसकर्मी शहरभर में तैनात हैं, जो लगातार पैनी नजर रखेंगे. सोशल मीडिया की निगरानी के लिए विशेष टीम गठित की गई है, जो विभिन्न प्लेटफार्म पर सक्रिय रहकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर कार्रवाई करेगी.

नोएडा पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए

ट्रैफिक को सुचारू रखने के लिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा में डायवर्जन लागू है. पुलिस कंट्रोल रूम से सीसीटीवी और आईटीएमएस कैमरों के जरिए रियल-टाइम निगरानी की जा रही है. संदिग्ध लोगों और वाहनों की जांच के लिए डॉग स्क्वॉड के साथ चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है.

दिल्ली और नोएडा बॉर्डर पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू

पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि दिल्ली और नोएडा बॉर्डर पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू है और ट्रैफिक को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से डायवर्ट किया जा रहा है. स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी के कारण मथुरा की ओर ट्रैफिक बढ़ने की संभावना को देखते हुए विशेष व्यवस्था की गई है. दिल्ली बॉर्डर पर तीन एंटी-ड्रोन साइट तैयार की गई हैं. क्लस्टर एरिया में पैदल और मोबाइल पेट्रोलिंग के साथ ड्रोन सर्विलांस जारी है, जो कंट्रोल रूम से सीधे जुड़ा है.
 

