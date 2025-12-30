नोएडा में तेज रफ्तार BMW ने साइकिल सवार को कुचला, मौके पर मौत

नोएडा में एक बार फिर तेज रफ्तार वाहन का कहर देखने को मिला है. थाना सेक्टर-20 क्षेत्र में देर रात एक तेज रफ्तार BMW कार ने साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी. यह हादसा निठारी इलाके के पास हुआ, जहां टक्कर इतनी भीषण थी कि साइकिल सवार की मौके पर ही हालत गंभीर हो गई.

जानकारी के अनुसार यह हादसा बीती रात करीब 11 बजे हुआ. टक्कर की सूचना मिलते ही थाना सेक्टर-20 पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने बताया कि BMW कार और साइकिल के बीच सीधी टक्कर हुई थी. घायल साइकिल सवार को तुरंत जिला अस्पताल सेक्टर-39 नोएडा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

BMW कार ने साइकिल सवार को मारी टक्कर

मृतक की पहचान 49 वर्षीय अशोक शर्मा के रूप में हुई है, जो सेक्टर-49 बरौला नोएडा के रहने वाले थे. पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला पोस्टमार्टम हाउस सेक्टर-94 नोएडा भेज दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया की जाएगी.

पुलिस के मुताबिक हादसे में शामिल BMW कार का नंबर UP16EB4444 है. हादसे के बाद पुलिस ने BMW कार को जब्त कर लिया है और कार चालक को हिरासत में ले लिया गया है. कार चालक की पहचान 39 वर्षीय मंकुल महाजन, निवासी सेक्टर-44 नोएडा, के रूप में हुई है.

पुलिस ने इस मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि हादसे के समय कार की रफ्तार कितनी थी और चालक ने ट्रैफिक नियमों का पालन किया था या नहीं.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू की

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में देर रात तेज रफ्तार वाहनों की आवाजाही आम बात है, जिससे आए दिन हादसों का खतरा बना रहता है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

