scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

UP में घुसपैठियों की नो-एंट्री! SIR सर्वे में पकड़े गए रोहिंग्या-बांग्लादेशियों की बनेगी 'निगेटिव प्रोफाइल', जानिए योगी सरकार का प्लान

यूपी सरकार ने SIR सर्वे में पकड़े जाने वाले अवैध बांग्लादेशी/रोहिंग्या घुसपैठियों को देश से बाहर भेजने के साथ ही एक विस्तृत बायोमेट्रिक डेटाबेस तैयार करने का फैसला किया है. यह देश में अपनी तरह का पहला कदम है, ताकि वे फर्जी दस्तावेज़ों से दोबारा घुसपैठ न कर सकें.

Advertisement
X
घुसपैठियों का 'निगेटिव डेटाबेस' बनाएगी योगी सरकार (Photo- PTI)
घुसपैठियों का 'निगेटिव डेटाबेस' बनाएगी योगी सरकार (Photo- PTI)

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने SIR सर्वे में पकड़े जाने वाले घुसपैठियों पर नकेल कसने के लिए फूल प्रूफ प्लान तैयार किया है. घुसपैठियों को न सिर्फ चिन्हित कर देश से बाहर किया जाएगा बल्कि उनका एक डेटाबेस बनाकर रखा जाएगा, ताकि दोबारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर रोहिंग्या या अवैध बांग्लादेशी उत्तर प्रदेश या देश के किसी अन्य हिस्से में घुसपैठ न करने पाएं.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, SIR सर्वे में पकड़े जाने वाले अवैध बांग्लादेशी या रोहिंग्या घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में तो रखा ही जाएगा लेकिन उनका एक बड़ा डेटाबेस भी तैयार किया जाएगा. प्रदेश सरकार ने कुछ ऐसा फूल प्रूफ प्लान तैयार किया है.

अवैध घुसपैठियों के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है. सूत्रों के अनुसार, देश में पहली बार यूपी सरकार राज्य में पकड़े जा रहे सभी घुसपैठियों का विस्तृत बायोमेट्रिक डेटाबेस तैयार करेगी.

सम्बंधित ख़बरें

जांच करते पुलिस अधिकारी (Photo: ITG)
सीएम योगी के आदेश पर शहर-शहर शुरू हुई ऐसे लोगों की पहचान, मांगे गए फाेन नंबर और पहचान पत्र 
SIR up cm yogi keshav maurya brajesh pathak active
यूपी में SIR के ट्रेंड से बीजेपी नेताओं की परेशानी कितनी वाजिब? 
Yogi Adityanath asks for help in identifying Rohingya and Bangladeshi infiltrators
डिलीट, डिटेंशन, डिपोर्ट... देखें घुसपैठियों के खिलाफ क्या है योगी का '3D' मॉडल 
घुसपैठिया मुक्त प्रदेश बनाने का CM योगी का क्या है प्लान? देखें ब्लैक एंड व्हाइट 
घुसपैठियों के खिलाफ UP सरकार का सख्त अभियान, देखें शंखनाद  

फेशियल रिकॉग्निशन से बनेगी प्रोफाइल

इस अनूठी एंटी-इन्फिल्ट्रेशन नीति के तहत, पकड़े गए सभी घुसपैठियों की फेशियल रिकॉग्निशन और फिंगरप्रिंट के साथ प्रोफाइलिंग की जाएगी. सभी नाम एक 'निगेटिव लिस्ट' में दर्ज किए जाएंगे. यह लिस्ट देशभर में शेयर की जाएगी ताकि उनकी दोबारा एंट्री नामुमकिन हो जाए.

Advertisement

फर्जी आईडी बनाने वालों पर शिकंजा

सरकार ने घुसपैठियों के फर्जी पहचान पत्र बनाने वाले पूरे नेटवर्क पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है. फर्जी दस्तावेजों की हाईटेक स्कैनिंग होगी और इस नेक्सस से जुड़े लोगों पर बड़ी कार्रवाई होगी. यह 'निगेटिव लिस्ट' घुसपैठियों के आधार समेत सभी आईडी बनने पर रोक लगाएगी. यूपी का यह मॉडल अब देश में एंटी-इन्फिल्ट्रेशन ड्राइव की नई मिसाल बनेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement