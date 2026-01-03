scorecardresearch
 
'खुद आई हूं...', 4 नोटिस के बाद नेहा सिंह राठौर पति संग पहुंचीं थाने, पहलगाम हमले पर दी थी विवादित बयान

पहलगाम हमले पर आपत्तिजनक बयान के मामले में नेहा सिंह राठौर शनिवार देर शाम लखनऊ के हजरतगंज थाने पहुंचीं. पुलिस की ओर से उन्हें चार नोटिस जारी किए गए थे. पति के साथ खुद थाने पहुंचकर उन्होंने बयान दर्ज कराने की बात कही है. हजरतगंज कोतवाली में उनके खिलाफ FIR दर्ज है. पुलिस बयान के बाद आगे की कार्रवाई तय करेगी.

चार बार दिया गया था नोटिस.(Photo: Kumar Abhishek/ITG)

पहलगाम हमले को लेकर दिए गए विवादित बयान के मामले में लोक गायिक नेहा सिंह राठौर शनिवार देर शाम लखनऊ के हजरतगंज थाने पहुंचीं. पुलिस की ओर से उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए चार बार नोटिस जारी किए गए थे. नोटिस मिलने के बाद नेहा सिंह राठौर अपने पति के साथ खुद थाने पहुंचीं. हजरतगंज पुलिस ने नेहा सिंह राठौड़ का बयान दर्ज कर लिया है, जिसके बाद वह थाने से निकल गईं.

नेहा सिंह राठौर ने बताया कि हजरतगंज थाने से मिले नोटिस के बाद वह स्वयं बयान देने आई हैं. उनके खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में FIR दर्ज है, जो पहलगाम हमले पर दिए गए कथित आपत्तिजनक बयान से जुड़ी है.

यह भी पढ़ें: नेहा सिंह राठौर की बढ़ीं मुश्किलें, वाराणसी के लंका थाने में FIR, पीएम मोदी पर की थी टिप्पणी

पति के साथ थाने पहुंचीं, हिरासत से किया इनकार

नेहा सिंह राठौर के पति हिमांशु सिंह भी उनके साथ थाने पहुंचे. हिमांशु सिंह ने कहा कि वे लोग अपनी कैब बुक करके खुद थाने आए हैं. उन्होंने साफ किया कि हिरासत जैसी कोई बात नहीं है और वे केवल पुलिस से बातचीत करने पहुंचे हैं.

हिमांशु सिंह के मुताबिक, इंस्पेक्टर से बातचीत के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट होगी. उनका कहना है कि पुलिस से सहयोग किया जा रहा है और किसी तरह की जबरदस्ती या दबाव की स्थिति नहीं है.

चार बार दिया गया था नोटिस, FIR पहले से दर्ज

पुलिस के अनुसार, नेहा सिंह राठौर को बयान के लिए चार बार नोटिस भेजा गया था. हजरतगंज पुलिस उनके लखनऊ स्थित घर पर भी चार बार नोटिस दे चुकी है. इसके बाद शनिवार को नेहा सिंह राठौर खुद थाने पहुंचीं.

पहलगाम हमले को लेकर दिए गए बयान के बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी. इसी मामले में पुलिस अब उनका पक्ष जानना चाहती है और विस्तृत बयान दर्ज करने की तैयारी की जा रही है.

जांच अधिकारी को बुलाया गया, बयान के बाद होगा फैसला

पुलिस ने बताया कि इस केस के जांच अधिकारी को थाने बुलाया गया है. नेहा सिंह राठौर से पूछा जाएगा कि वह बयान देने में कहां सहज हैं. अगर वह थाने में ही बयान देना चाहती हैं, तो यहीं उनके विस्तृत बयान दर्ज किए जाएंगे.

पुलिस का कहना है कि बयान दर्ज करने के बाद ही आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा. गिरफ्तारी होगी या नहीं, यह जांच और बयान के आधार पर तय किया जाएगा. फिलहाल नेहा सिंह राठौर का बयान दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है.

