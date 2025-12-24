scorecardresearch
 
'मेरे जीजा जी दीदी के साथ नहीं सोते, रोज बहाना बनाते हैं....' डेढ़ साल बाद पुलिस के पास पहुंचा साला

गोरखपुर में एक महिला ने पति पर शादी के डेढ़ साल बाद भी शारीरिक संबंध न बनाने और सच छिपाने का आरोप लगाया है. पत्नी का कहना है कि पति शारीरिक रूप से अक्षम है और इलाज चल रहा था. साथ ही दहेज में कार की मांग कर प्रताड़ना की गई.बहन की तरफ से भाई पुलिस पहुंचा और जीजा की सारी बात पुलिस के सामने रखा. मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू हो गई है.

गोरखपुर में पति-पत्नी के बीच झगड़ा पुलिस तक पहुंच गया (Photo representative )
गोरखपुर से रिश्तों को झकझोर देने वाला एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक नवविवाहिता ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. कहा गया है कि शादी के बाद पति कभी भी पत्नी के साथ एक कमरे में नहीं सोया. रोज कोई न कोई बहाना बनाकर वह दूसरे कमरे में अकेले चला जाता था. यह सिलसिला पूरे डेढ़ साल तक चलता रहा, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो मामला पुलिस तक पहुंच गया. अब भाई ने ंअपनी बहन की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया है.

पीड़िता के अनुसार, शादी के शुरुआती दिनों में उसने इसे सामान्य बात समझकर अनदेखा किया. उसे लगा कि शायद पति को समय चाहिए या वह किसी मानसिक दबाव में होंगे. लेकिन समय बीतता गया, रिश्ते में दूरी बढ़ती गई और पति का व्यवहार लगातार रहस्यमय बना रहा. हर रात कोई न कोई वजह कभी तबीयत खराब, कभी थकान, कभी सुबह जल्दी उठने का बहाना और फिर वह दूसरे कमरे में चला जाता था.

साले ने पुलिस में दी तहरीर 

पूरा मामला गोरखपुर के गोला थाना क्षेत्र से जुड़ा है. सहादोडांग गांव निवासी अजय कुमार ने अपनी बहन के साथ हुए कथित अत्याचार को लेकर अपने जीजा और ससुराल पक्ष के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है. अजय कुमार के अनुसार, उसकी बहन की शादी खजनी थाना क्षेत्र के मटोलिया गांव निवासी युवक से 25 अप्रैल 2024 को हुई थी. शादी बड़े ही धूमधाम से हुई थी और सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुसार दहेज भी दिया गया था. परिवार का आरोप है कि शादी में करीब 15 लाख रुपये नकद दिए गए थे. इसके अलावा वाशिंग मशीन, सिलाई मशीन, बेड, कलर टीवी, सोफा सेट, अलमारी, टेबल समेत तमाम घरेलू सामान भी दिया गया. शादी के वक्त सबकुछ सामान्य दिखा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ससुराल वालों का असली चेहरा सामने आने लगा.

पशु चिकित्सक हैं घर वाले

पीड़िता का कहना है कि उसके पति और ससुर दोनों पेशे से पशु चिकित्सक हैं. इसी बात को आधार बनाकर ससुराल वाले बार-बार ताना देते थे कि तुम्हारा पति डॉक्टर है, इसलिए एक चार पहिया गाड़ी भी मिलनी चाहिए. कार की मांग को लेकर लगातार दबाव बनाया जाने लगा. जब पीड़िता ने इसका विरोध किया, तो उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा.

डेढ़ साल से नहीं बना शारीरिक संबंध 

इसी बीच पति का व्यवहार और भी संदिग्ध होता गया. डेढ़ साल तक पति-पत्नी के बीच शारीरिक संबंध नहीं बने. जब पीड़िता ने इस पर सवाल उठाया, तो कभी इलाज चलने की बात कही जाती, तो कभी कहा जाता कि सब ठीक हो जाएगा. काफी समय बाद पीड़िता को पता चला कि उसका पति शारीरिक रूप से अक्षम है और उसका इलाज चल रहा है. लेकिन इलाज के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा था. पीड़िता का आरोप है कि यह सच्चाई शादी से पहले उससे छिपाई गई. अगर उसे पहले यह बात बताई जाती, तो शायद वह शादी को लेकर कोई और फैसला लेती. लेकिन ससुराल पक्ष ने न सिर्फ इस बात को छुपाया, बल्कि शादी के बाद भी उसे अंधेरे में रखा गया.

मायके वालों को बताई पूरी बात

जब पीड़िता ने अपने मायके में जाकर पूरी सच्चाई बताई, तो मामला और बिगड़ गया. आरोप है कि इसके बाद ससुराल वालों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की, गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी. अंततः उसे घर से बाहर निकाल दिया गया. फिलहाल पीड़िता अपने मायके में रह रही है और मानसिक रूप से बेहद परेशान है.

पीड़िता के भाई अजय कुमार का कहना है कि उसकी बहन को लगातार शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया. दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे अपमानित किया गया और जब उसने पति की सच्चाई सबके सामने रखी, तो उसे ससुराल से निकाल दिया गया. परिवार ने अब न्याय की उम्मीद में पुलिस का दरवाजा खटखटाया है.

पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है. इस संबंध में एसपी साउथ दिनेश कुमार पुरी ने बताया कि शिकायत प्राप्त हुई है और मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी.

