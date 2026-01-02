मुजफ्फरनगर में सियासी टकराव सड़क पर उतरा, महावीर चौक पर करणी सेना–सपा कार्यकर्ताओं की झड़प, पुलिस ने संभाला मोर्चा

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में शुक्रवार शाम उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब सिविल लाइन थाना क्षेत्र के महावीर चौक पर करणी सेना के प्रदेश सचिव गौरव चौहान और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार झड़प हो गई. दोनों पक्षों में जमकर धक्का-मुक्की हुई, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में दहशत फैल गई. स्थिति बिगड़ती देख चौराहे पर तैनात पुलिसकर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और दोनों पक्षों को अलग कराया.

और पढ़ें

पुलिस ने मामले को शांत कराते हुए गौरव चौहान को सिविल लाइन थाने पहुंचाया. इस दौरान की कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, जिनमें गौरव चौहान सपा जिला अध्यक्ष जिया चौधरी को अपशब्द कहते सुनाई दे रहे हैं. घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया.

यह भी पढ़ें: मुजफ्फरनगर: कार से आए और गरीब की रेहड़ी से सब्जी चुरा ले गए, CCTV में कैद हुई शर्मनाक करतूत

थाने पर जुटे हिंदू संगठन, गिरफ्तारी की मांग

घटना की जानकारी मिलते ही कई हिंदू संगठनों से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ता सिविल लाइन थाने पहुंच गए. थाने के बाहर जमकर नारेबाजी हुई और सपा जिला अध्यक्ष जिया चौधरी की गिरफ्तारी तथा गौरव चौहान को छोड़ने की मांग की गई. हालात को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे.

Advertisement

काफी समझाइश के बाद अधिकारियों ने किसी तरह भीड़ को शांत कराया. देर शाम तक थाने के आसपास पुलिस बल तैनात रहा. हालांकि, जनपद स्तर का कोई भी अधिकारी इस पूरे घटनाक्रम पर खुलकर बयान देने को तैयार नहीं दिखा.

बयानों से शुरू हुआ विवाद

इस विवाद की पृष्ठभूमि में राजनीति से जुड़े बयान सामने आए हैं. भाजपा नेता संगीत सोम द्वारा अभिनेता शाहरुख खान को लेकर दिए गए एक बयान के बाद सपा जिला अध्यक्ष जिया चौधरी ने एक कार्यक्रम में संगीत सोम को “मानसिक रोगी” बताया था. इसी बयान से नाराज होकर करणी सेना के प्रदेश सचिव गौरव चौहान ने मीडिया के जरिए जिया चौधरी को चेतावनी दी थी.

गौरव चौहान ने कहा था कि अगर जिया चौधरी माफी नहीं मांगते, तो जहां भी मिलेंगे, वहां पिटाई की जाएगी. इसी चेतावनी के बाद शुक्रवार शाम यह टकराव सामने आया, जब सपा कार्यकर्ता बांग्लादेश में मारे गए हिंदू अल्पसंख्यकों और कनाडा में मारे गए भारतीय छात्रों के शोक में कैंडल मार्च निकाल रहे थे.

दोनों पक्षों के आरोप–प्रत्यारोप

सपा जिला अध्यक्ष जिया चौधरी ने आरोप लगाया कि कैंडल मार्च के दौरान कुछ अज्ञात युवक हथियारों के साथ पहुंचे और हमला किया. उन्होंने पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि चौराहे पर पुलिस मौजूद होने के बावजूद यह घटना कैसे हुई. जिया चौधरी ने साफ कहा कि वे डरने वाले नहीं हैं और मामले में एफआईआर दर्ज कराएंगे.

Advertisement

वहीं, शिवसेना जिला अध्यक्ष बिट्टू सिखेड़ा ने आरोप लगाया कि गौरव चौहान को साजिश के तहत बुलाकर उस पर हमला किया गया. उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए गौरव चौहान की सम्मानजनक रिहाई और जिया चौधरी की गिरफ्तारी की मांग की. फिलहाल मामला जांच के अधीन है और शहर में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है.

---- समाप्त ----