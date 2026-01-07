scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

UP: इमर्शन रॉड की चपेट में आईं दो सगी बहनें, करंट लगने से दोनों की मौत

मुजफ्फरनगर के रम्पुरी इलाके में बुधवार को दर्दनाक हादसा हो गया. घर में पानी गर्म करने के लिए लगाए गए इमर्शन रॉड की चपेट में आने से 21 वर्षीय निधि को करंट लग गया, जिसे बचाने गई उसकी 19 वर्षीय बहन लक्ष्मी भी करंट की चपेट में आ गई. इस हादसे में दोनों की मौके पर मौत हो गई. घर में अचानक हुए इस हादसे से परिवार पूरी तरह टूट गया है.

Advertisement
X
एक हादसा, दो जिंदगियां खत्म.(Photo: Amazon.in)
एक हादसा, दो जिंदगियां खत्म.(Photo: Amazon.in)

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से बुधवार को एक बेहद दुखद हादसा सामने आया. यहां घर में पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिक इमर्शन वॉटर हीटर रॉड की चपेट में आने से 21 वर्षीय युवती और उसकी 19 वर्षीय बहन की करंट लगने से मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई. मामला रम्पुरी इलाके का है. 

पुलिस के अनुसार, मृतका की पहचान निधि (21) के रूप में हुई है. बताया गया कि निधि गलती से इमर्शन रॉड के संपर्क में आ गई, जिससे उसे तेज करंट लगा. यह देख उसकी छोटी बहन लक्ष्मी (19) उसे बचाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वह भी करंट की चपेट में आ गई. दोनों को गंभीर हालत में पाया गया.

यह भी पढ़ें: मुजफ्फरनगर: कार से आए और गरीब की रेहड़ी से सब्जी चुरा ले गए, CCTV में कैद हुई शर्मनाक करतूत

सम्बंधित ख़बरें

महावीर चौक बना सियासी रणभूमि!(Photo: Screengrab)
मुजफ्फरनगर में सियासी टकराव सड़क पर उतरा, महावीर चौक पर करणी सेना–सपा कार्यकर्ताओं की झड़प
करीब तीन दशक के बाद घर वापसी पर भावुक हुआ शरीफ का परिवार
SIR ने 28 साल बाद शख्स को कर दिया 'ज़िंदा'... दिलचस्प है शरीफ़ की वापसी की कहानी
Muzaffarnagar man in car stole vegetables (Photo - Screengrab)
कार से आए और गरीब की रेहड़ी से सब्जी चुरा ले गए, CCTV में कैद हुई शर्मनाक करतूत
खतौली में एनकाउंटर.(Photo: Screengrab)
पुलिस पर फायरिंग करने वाले डकैत ढेर, मुठभेड़ में दो घायल, लाखों की लूट और हथियार बरामद
कोर्ट में पेशी के दौरान बदमाशों ने बनाई थी रील, वीडियो Viral

बचाने की कोशिश में गई जान

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. कोतवाली थाना प्रभारी (SHO) बाबलू कुमार वर्मा ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने तत्काल आवश्यक कार्रवाई की. हालांकि, तब तक दोनों बहनों की मौत हो चुकी थी.

परिजनों की ओर से अनुरोध किए जाने के बाद दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए नहीं भेजा गया. पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए शव परिजनों को सौंप दिए. घर में अचानक हुए इस हादसे से परिवार पूरी तरह टूट गया है.

Advertisement

इलाके में शोक का माहौल

इस हादसे के बाद रम्पुरी इलाके में मातम पसरा हुआ है. पड़ोसी और रिश्तेदार शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने के लिए उनके घर पहुंच रहे हैं. लोगों का कहना है कि यह घटना बेहद अचानक और चौंकाने वाली है.

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी मृतक बहनों के परिवार से मिलने पहुंचे. उन्होंने शोकाकुल परिजनों को ढांढस बंधाया और इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया. मंत्री ने परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि यह अपूरणीय क्षति है.

जांच और औपचारिकताएं पूरी

पुलिस का कहना है कि मामले में सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं. हादसा घरेलू उपकरण के इस्तेमाल के दौरान हुआ, जिसे एक दुर्घटना माना जा रहा है. पुलिस ने बताया कि फिलहाल किसी तरह की अतिरिक्त जांच की आवश्यकता नहीं बताई गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement