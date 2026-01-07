UP: इमर्शन रॉड की चपेट में आईं दो सगी बहनें, करंट लगने से दोनों की मौत

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से बुधवार को एक बेहद दुखद हादसा सामने आया. यहां घर में पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिक इमर्शन वॉटर हीटर रॉड की चपेट में आने से 21 वर्षीय युवती और उसकी 19 वर्षीय बहन की करंट लगने से मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई. मामला रम्पुरी इलाके का है.

पुलिस के अनुसार, मृतका की पहचान निधि (21) के रूप में हुई है. बताया गया कि निधि गलती से इमर्शन रॉड के संपर्क में आ गई, जिससे उसे तेज करंट लगा. यह देख उसकी छोटी बहन लक्ष्मी (19) उसे बचाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वह भी करंट की चपेट में आ गई. दोनों को गंभीर हालत में पाया गया.

बचाने की कोशिश में गई जान

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. कोतवाली थाना प्रभारी (SHO) बाबलू कुमार वर्मा ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने तत्काल आवश्यक कार्रवाई की. हालांकि, तब तक दोनों बहनों की मौत हो चुकी थी.

परिजनों की ओर से अनुरोध किए जाने के बाद दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए नहीं भेजा गया. पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए शव परिजनों को सौंप दिए. घर में अचानक हुए इस हादसे से परिवार पूरी तरह टूट गया है.

इलाके में शोक का माहौल

इस हादसे के बाद रम्पुरी इलाके में मातम पसरा हुआ है. पड़ोसी और रिश्तेदार शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने के लिए उनके घर पहुंच रहे हैं. लोगों का कहना है कि यह घटना बेहद अचानक और चौंकाने वाली है.

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी मृतक बहनों के परिवार से मिलने पहुंचे. उन्होंने शोकाकुल परिजनों को ढांढस बंधाया और इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया. मंत्री ने परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि यह अपूरणीय क्षति है.

जांच और औपचारिकताएं पूरी

पुलिस का कहना है कि मामले में सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं. हादसा घरेलू उपकरण के इस्तेमाल के दौरान हुआ, जिसे एक दुर्घटना माना जा रहा है. पुलिस ने बताया कि फिलहाल किसी तरह की अतिरिक्त जांच की आवश्यकता नहीं बताई गई है.

