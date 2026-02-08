scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मुजफ्फरनगर: बैंड बाजा टीम के दो मास्टर में मारपीट, जमीन पर गिरा-गिराकर एक दूसरे को पीटा

मुजफ्फरनगर में बैंड-बाजा टीम के दो मास्टरों के बीच सड़क पर मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है. घटना शनिवार सुबह करीब 9:30 बजे शिव चौक के पास की बताई जा रही है, जब टीम कार्यक्रम में जा रही थी. किसी बात पर विवाद बढ़ा और हाथापाई शुरू हो गई. साथियों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया. पास में पुलिस चौकी होने के बावजूद पुलिस को औपचारिक सूचना नहीं मिली. प्रत्यक्षदर्शी ने झगड़ा देखने की पुष्टि की है.

Advertisement
X
बैंड बाजा टीम के दो सदस्यों में जमकर मारपीट हुई. (Photo: Screengrab)
बैंड बाजा टीम के दो सदस्यों में जमकर मारपीट हुई. (Photo: Screengrab)

मुजफ्फरनगर जनपद से एक मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में बैंड-बाजा टीम के दो मास्टर आपस में सड़क पर एक दूसरे को गिरा-गिराकर लड़ते दिखाई दे रहे हैं. आसपास मौजूद टीम के अन्य सदस्य बीच-बचाव की कोशिश करते नजर आते हैं, लेकिन कुछ देर तक दोनों के बीच हाथापाई जारी रहती है.

बताया जा रहा है कि यह घटना शनिवार सुबह करीब 9:30 बजे की है. एक बैंड टीम किसी कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी और नगर कोतवाली क्षेत्र के शिव चौक से गुजर रही थी. इसी दौरान किसी बात को लेकर टीम के दो मास्टरों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई. मौके पर मौजूद किसी राहगीर ने पूरी घटना मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

पास में थी पुलिस चौकी
वीडियो में दिख रहा है कि टीम के बाकी सदस्य काफी मशक्कत के बाद दोनों को अलग करते हैं और मामला शांत कराते हैं. खास बात यह है कि जहां यह झगड़ा हुआ, वहीं पास में पुलिस चौकी भी मौजूद है, लेकिन फिलहाल पुलिस का कहना है कि उन्हें इस घटना की कोई औपचारिक सूचना नहीं मिली है.

सम्बंधित ख़बरें

(Photo: Representational)
वर्जिन लड़की से संबंध बनाने से नपुंसकता ठीक होने का दावा... 25 लाख में होता था सौदा, 2 गिरफ्तार
महिला ने पुलिस के सामने सुनाई आपबीती. (Photo: Screengrab)
'विदेश में लव मैरिज, भारत लौटकर की दूसरी शादी', पहली पत्नी ने लगाए आरोप
कातिल प्रेमिका के खौफनाक प्यार की कहानी
Qatil Ishq
एक औरत, दो आशिक... प्यार, धोखा और मर्डर की हैरान कर देने वाली कहानी
BJP Leader Sangeet Som
T20 वर्ल्ड कप में भारत से मुकाबले से पीछे हटा पाकिस्तान, बीजेपी नेता संगीत सोम ने दिया ये बयान
Advertisement

प्रत्यक्षदर्शी ने क्या बताया?
प्रत्यक्षदर्शी कार्तिक जौहरी ने बताया कि वह सुबह उस रास्ते से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने बैंड टीम के कुछ लोगों को आपस में झगड़ते देखा. उनके मुताबिक साथियों ने बीच-बचाव कर दोनों का समझौता करा दिया, लेकिन विवाद किस बात पर हुआ, यह स्पष्ट नहीं हो सका. घटना शिव चौक के पास की बताई जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली एनसीआर मौसम
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement