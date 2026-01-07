scorecardresearch
 
मुजफ्फरनगर में करंट से दो सगी बहनों की मौत, हादसे से परिवार में मचा कोहराम

करंट लगने से दो बहनों की मौत (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में बुधवार सुबह एक दर्दनाक हादसे ने पूरे परिवार को गहरे दुख में डुबो दिया। नगर कोतवाली क्षेत्र के रामपुरी मोहल्ले में कड़ाके की सर्दी के बीच पानी गर्म करते समय करंट लगने से दो सगी बहनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद पूरे मोहल्ले में शोक का माहौल बन गया।

जानकारी के अनुसार उत्तरी रामपुरी निवासी विनोद पाल की 21 वर्षीय बेटी निधि सुबह नहाने के लिए रॉड से पानी गर्म कर रही थी। इसी दौरान अचानक उसे तेज करंट लग गया। बड़ी बहन को तड़पता देख छोटी बहन लक्ष्मी उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ी। जैसे ही उसने बहन को छूने की कोशिश की, वह भी करंट की चपेट में आ गई। करंट लगने से दोनों बहनों की मौके पर ही दुखद मौत हो गई।

दोनों बेटियों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। घर में चीख पुकार मच गई और मोहल्ले के लोग भी मौके पर जुट गए। घटना की सूचना मिलते ही सीओ सिटी सिद्धार्थ के मिश्रा और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की बात कही, लेकिन परिजन और मोहल्लेवासियों ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि यह एक हादसा है और वे पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते।

बेगूसराय में छात्र की करंट लगने से मौत
विरोध की जानकारी मिलने पर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी मौके पर पहुंचे। मंत्री ने परिजनों से बात की और उन्हें सांत्वना दी। इसके बाद पुलिस ने परिजनों की बात मान ली। नम आंखों के साथ दोनों बहनों के शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार के दौरान मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी परिवार के साथ मौजूद रहे।

यह हादसा पूरे इलाके को झकझोर देने वाला है और सर्दी के मौसम में बिजली से जुड़े उपकरणों के इस्तेमाल को लेकर एक बार फिर सावधानी की जरूरत को दिखाता है।

