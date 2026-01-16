UP: नींद की गोली खिलाकर शादीशुदा प्रेमिका की हत्या, ठेले पर शव को ले जाता दिखा प्रेमी, ऐसे खुला राज

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है. यहां शक के चलते एक प्रेमी ने अपनी विवाहिता प्रेमिका की बेरहमी से हत्या कर दी. आरोपी ने पहले महिला को चाय में नींद की गोली पिलाई और फिर गहरी नींद में जाने के बाद उसका गला और नाक दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया. इसके बाद शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की गई, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया.

घटना खतौली कोतवाली क्षेत्र की है. 14 जनवरी को गंग नहर के किनारे एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था. महिला के मुंह पर टेप लगी हुई थी, जिससे पुलिस को शुरुआत में ही मामला संदिग्ध लगा. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पहचान की कोशिश शुरू की गई. बाद में महिला की पहचान कस्बा खतौली निवासी ममता पत्नी कृष्ण पाल उर्फ कालिया के रूप में हुई. ममता की उम्र करीब 45 साल बताई गई.

गंग नहर किनारे मिला शव, मुंह पर टेप से हुआ शक पुख्ता

जांच में सामने आया कि ममता घरों में चौका-बर्तन और खाना बनाने का काम करती थी. इसी सिलसिले में वह संदीप नाम के व्यक्ति के घर खाना बनाने जाती थी. संदीप की पत्नी का वर्ष 2012 में देहांत हो चुका था. इसी दौरान ममता और संदीप के बीच नजदीकियां बढ़ीं और प्रेम संबंध बन गए. लेकिन समय के साथ संदीप को ममता पर शक होने लगा. उसे शक था कि ममता फोन पर किसी और से भी बातें करती है और उससे पैसे भी मांगती रहती है.

पुलिस के अनुसार, इसी शक और नाराजगी ने हत्या का रूप ले लिया. 14 जनवरी को जब ममता संदीप के घर खाना बनाने आई, तो संदीप ने उसे चाय में नींद की गोली मिलाकर पिला दी. चाय पीने के बाद ममता गहरी नींद में चली गई. इसके बाद संदीप ने उसकी छाती पर बैठकर दोनों हाथों से उसका गला और नाक तब तक दबाए रखा, जब तक उसकी मौत नहीं हो गई. इसके बाद भी उसने ममता के पूरे चेहरे पर टेप लगा दी, ताकि अगर थोड़ी बहुत सांस बाकी हो तो वह भी खत्म हो जाए.

ठेली पर शव ले जाते आरोपी की सीसीटीवी में कैद हुई करतूत

हत्या के बाद आरोपी ने शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई. रात के अंधेरे में वह एक ठेली पर शव रखकर गंग नहर की ओर ले गया. इसी दौरान मोहल्ले में लगे एक घर के सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी घटना कैद हो गई. फुटेज में आरोपी ठेली पर शव ले जाते हुए दिखाई दिया. बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे पुलिस की जांच को अहम सुराग मिला.

पूछताछ में संदीप ने पुलिस को बताया कि ममता का वजन ज्यादा होने के कारण वह शव को नहर में नहीं फेंक सका. इसके बाद उसने शव को सड़क किनारे ही फेंक दिया और वहां से फरार हो गया. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त बेडशीट, थैली, हैंडबैग, मृतका का पहचान पत्र, नशीली टैबलेट और वह ठेली भी बरामद कर ली, जिससे शव को ले जाया गया था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गला और नाक दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई है.

वायरल फुटेज से खुला राज, पुलिस ने आरोपी को दबोचा

एसएसपी मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा ने बताया कि महिला की हत्या स्मूदरिंग के जरिए की गई थी. आरोपी संदीप ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है. मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है. यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि शक और गुस्से में लिया गया एक फैसला कैसे किसी की जान ले सकता है और कई परिवारों को तबाह कर देता है.

