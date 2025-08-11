scorecardresearch
 

शामली में रिश्तों का कत्ल... पत्नी ने प्रेमी और भाई के साथ मिलकर की पति की हत्या, ये थी वजह

शामली पुलिस की जांच में पता चला कि मृतक असलम की पत्नी आसमीन ने अपने प्रेमी हारून और भाई इंतजार के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी. फिलहाल, पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार व वाहन को भी बरामद कर लिया है.

शामली पुलिस की गिरफ्त में हत्यारोपी (photo- itg)
उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कैराना कोतवाली क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. बीते रविवार की सुबह कांधला निवासी असलम का खून से लथपथ शव रोड किनारे एक आम के बाग में मिला था. पुलिस जांच में पता चला कि असलम की पत्नी आसमीन ने अपने प्रेमी हारून और भाई इंतजार के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी. फिलहाल, पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार व वाहन को भी बरामद कर लिया है.

कर्ज लेने की आदत बनी हत्या की वजह

पुलिस अधीक्षक (एसपी) शामली रामसेवक गौतम के अनुसार, असलम की पत्नी आसमीन उसकी कर्ज लेने की आदत से बहुत परेशान थी. असलम अक्सर आसमीन की संपत्ति या नाम पर कर्ज लेता था, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी. इसी वजह से आसमीन ने अपने पति को रास्ते से हटाने का फैसला किया.

अवैध संबंध भी था एक कारण

आसमीन का पिछले छह सालों से गांव के ही हारून के साथ अवैध संबंध था. इस रिश्ते को लेकर असलम और आसमीन के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे. इस अनबन से छुटकारा पाने के लिए आसमीन, हारून और अपने भाई इंतजार के साथ मिलकर असलम की हत्या की योजना बनाई. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किया गया टेंपो और हत्या का हथियार भी बरामद कर लिया है.

तीन दिन में दूसरी वारदात

यह तीन दिनों के भीतर शामली जिले में पति की हत्या का दूसरा मामला है. इससे पहले, कैराना के खुरगान गांव में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति शाहनवाज की हत्या कर दी थी. पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में पारिवारिक विवाद और अवैध संबंध मुख्य कारण बन रहे हैं. तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है.

