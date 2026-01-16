धोनी और चंद्रशेखर आजाद की बातचीत का वीडियो वायरल, आखिर क्या हुई बात?

क्रिकेट और राजनीति के बीच एक दिलचस्प पल उस समय देखने को मिला जब दिल्ली एयरपोर्ट पर देश के पूर्व क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की अचानक मुलाकात हो गई. इस मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

चंद्रशेखर आजाद सहारनपुर जिले के छुटमलपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एमएस धोनी और चंद्रशेखर आजाद एयरपोर्ट पर आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं. दोनों के चेहरे पर मुस्कान है और बातचीत के दौरान माहौल काफी सहज नजर आता है.

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ वीडियो

वीडियो में आसपास मौजूद लोग भी इस खास पल को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करते दिखाई देते हैं. अचानक हुई इस मुलाकात ने वहां मौजूद यात्रियों और स्टाफ का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. किसी को उम्मीद नहीं थी कि क्रिकेट और राजनीति की दो बड़ी हस्तियां इस तरह आमने सामने नजर आएंगी.

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, यह तेजी से वायरल होने लगा. लोग इस मुलाकात को क्रिकेट और सामाजिक राजनीति का अनोखा संगम बता रहे हैं. कई सोशल मीडिया यूजर्स इसे एक सकारात्मक और प्रेरणादायक पल के रूप में देख रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि यह सिर्फ एक संयोग है.

लोगों ने बताया क्रिकेट और सियासत का संगम

वीडियो में किसी तरह की औपचारिक बातचीत या राजनीतिक चर्चा के संकेत नहीं मिलते हैं. दोनों के बीच आत्मीयता और आपसी सम्मान साफ दिखाई देता है. हालांकि इस मुलाकात को लेकर न तो एमएस धोनी और न ही चंद्रशेखर आजाद की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने आया है. इसके बावजूद यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इसे लगातार शेयर कर रहे हैं.

