scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मेरठ में सियासी तकरार! अतुल प्रधान Vs संगीत सोम... BJP नेता पर जमकर बरसे सपा विधायक, लगाया मीट कारोबार का आरोप

मेरठ की सरधना सीट से सपा विधायक अतुल प्रधान ने बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. अतुल प्रधान ने संगीत सोम पर मीट कारोबार से लेकर सुरक्षा के नाम पर सरकारी धन की बर्बादी तक के कई संगीन आरोप लगाए और मामले की सीबीआई जांच की मांग की है.

Advertisement
X
सपा विधायक अतुल प्रधान और बीजेपी नेता संगीत सोम (File Photo)
सपा विधायक अतुल प्रधान और बीजेपी नेता संगीत सोम (File Photo)

यूपी के मेरठ में इन दिनों सियासी पारा हाई है. सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान और पूर्व बीजेपी विधायक संगीत सिंह सोम जमकर बयानबाजी कर रहे हैं. जहां पहले सोम ने बांग्लादेश और शाहरुख खान पर तीखी टिप्पणी की, वहीं अब प्रधान ने खुद संगीत सोम पर ही हमला बोल दिया है. उन्होंने बीजेपी के फायर ब्रांड नेता को 'मीट कारोबारी' तक बता डाला. अतुल प्रधान ने नाम लेकर कहा कि संगीत सोम की कंपनी से बीफ की सप्लाई होती है.

आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने बुधवार को अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व विधायक संगीत सोम पर तीखा हमला बोला. प्रधान ने आरोप लगाया कि संगीत सोम एक तरफ हिंदूवादी नेता होने का दावा करते हैं और दूसरी तरफ मोइन कुरैशी जैसे मुस्लिम कारोबारियों के साथ मिलकर मीट की दो फैक्ट्रियों में डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं. 

उन्होंने दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि संगीत सोम की फैक्ट्रियों का मीट विदेशों में सप्लाई होता है. अतुल प्रधान ने संगीत सोम को मिल रही सुरक्षा को 'प्रोपेगेंडा' करार देते हुए इसकी तुरंत समीक्षा करने और उनकी संपत्तियों की जांच की मांग उठाई है.

सम्बंधित ख़बरें

बीजेपी नेता संगीत सोम को बांग्लादेश से मिली धमकी
'संगीत सोम को जहन्नुम पहुंचा देंगे', BJP नेता को बांग्लादेश से मिली धमकी
BJP leader Sangeet Som and SP leader Ramgopal Yadav (File Photo)
'धोखे से विधायक हो गए थे, हैसियत ग्राम प्रधान की नहीं', संगीत सोम पर बरसे रामगोपाल
BCCI decision respecting sentiments of 100 crore Sanatanis in India
मुस्तफिजुर रहमान मामले पर संगीत सोम का बयान
दंगल: KKR में बांग्लादेशी खिलाड़ी को चुनने पर शाहरुख को गद्दार कहना सही है?

सुरक्षा के नाम पर 11 साल में 66 करोड़ खर्च

अतुल प्रधान ने दावा किया कि संगीत सोम की सुरक्षा पर केंद्र और राज्य सरकार अब तक 11 साल में 66 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी हैं. उन्होंने कहा कि हर महीने उनकी सुरक्षा पर 40 से 50 लाख रुपए खर्च होते हैं. विधायक का आरोप है कि संगीत सोम इस सुरक्षा का दुरुपयोग कर रहे हैं. प्रधान ने सवाल उठाया कि सोम पर पहले हुए हमलों का सच आज तक सामने क्यों नहीं आया और अब बांग्लादेश से धमकी मिलने की बात केवल सुरक्षा बचाए रखने का एक नाटक है.

Advertisement

शाहरुख खान और बांग्लादेश पर सियासत

सपा विधायक ने संगीत सोम द्वारा शाहरुख खान को 'गद्दार' बताए जाने पर भी पलटवार किया. उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार शाहरुख खान को पुरस्कार देती है और दूसरी तरफ उनके नेता हिंदू-मुस्लिम की राजनीति करने के लिए उनका नाम उछालते हैं. अतुल प्रधान ने यह भी मांग की कि बीसीसीआई को बांग्लादेश से क्रिकेट संबंध खत्म करने चाहिए.  

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement