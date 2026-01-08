मेरठ में सियासी तकरार! अतुल प्रधान Vs संगीत सोम... BJP नेता पर जमकर बरसे सपा विधायक, लगाया मीट कारोबार का आरोप

यूपी के मेरठ में इन दिनों सियासी पारा हाई है. सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान और पूर्व बीजेपी विधायक संगीत सिंह सोम जमकर बयानबाजी कर रहे हैं. जहां पहले सोम ने बांग्लादेश और शाहरुख खान पर तीखी टिप्पणी की, वहीं अब प्रधान ने खुद संगीत सोम पर ही हमला बोल दिया है. उन्होंने बीजेपी के फायर ब्रांड नेता को 'मीट कारोबारी' तक बता डाला. अतुल प्रधान ने नाम लेकर कहा कि संगीत सोम की कंपनी से बीफ की सप्लाई होती है.

आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने बुधवार को अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व विधायक संगीत सोम पर तीखा हमला बोला. प्रधान ने आरोप लगाया कि संगीत सोम एक तरफ हिंदूवादी नेता होने का दावा करते हैं और दूसरी तरफ मोइन कुरैशी जैसे मुस्लिम कारोबारियों के साथ मिलकर मीट की दो फैक्ट्रियों में डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं.

उन्होंने दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि संगीत सोम की फैक्ट्रियों का मीट विदेशों में सप्लाई होता है. अतुल प्रधान ने संगीत सोम को मिल रही सुरक्षा को 'प्रोपेगेंडा' करार देते हुए इसकी तुरंत समीक्षा करने और उनकी संपत्तियों की जांच की मांग उठाई है.

सुरक्षा के नाम पर 11 साल में 66 करोड़ खर्च

अतुल प्रधान ने दावा किया कि संगीत सोम की सुरक्षा पर केंद्र और राज्य सरकार अब तक 11 साल में 66 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी हैं. उन्होंने कहा कि हर महीने उनकी सुरक्षा पर 40 से 50 लाख रुपए खर्च होते हैं. विधायक का आरोप है कि संगीत सोम इस सुरक्षा का दुरुपयोग कर रहे हैं. प्रधान ने सवाल उठाया कि सोम पर पहले हुए हमलों का सच आज तक सामने क्यों नहीं आया और अब बांग्लादेश से धमकी मिलने की बात केवल सुरक्षा बचाए रखने का एक नाटक है.

शाहरुख खान और बांग्लादेश पर सियासत

सपा विधायक ने संगीत सोम द्वारा शाहरुख खान को 'गद्दार' बताए जाने पर भी पलटवार किया. उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार शाहरुख खान को पुरस्कार देती है और दूसरी तरफ उनके नेता हिंदू-मुस्लिम की राजनीति करने के लिए उनका नाम उछालते हैं. अतुल प्रधान ने यह भी मांग की कि बीसीसीआई को बांग्लादेश से क्रिकेट संबंध खत्म करने चाहिए.

