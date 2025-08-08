scorecardresearch
 

ताजमहल की खूबसूरती पर फिदा हुईं 11 देशों की सुंदरियां... भारतीय परिधान में दिखीं Miss Teen Earth की फाइनलिस्ट

मिस टीन अर्थ 2025 की 11 देशों से आईं फाइनलिस्ट ताजमहल देखने आगरा पहुंचीं. स्पेन, मेक्सिको, फिलीपींस, भारत, नेपाल, नीदरलैंड, वियतनाम, कनाडा, कंबोडिया, क्यूबा और श्रीलंका की ये सुंदरियां ताज की खूबसूरती पर फिदा हो गईं. पारंपरिक भारतीय परिधान में इन प्रतिभागियों ने यहां विहंगम नजारे का आनंद लेते हुए तस्वीरें लीं और वीडियो भी बनाए.

ताजमहल देखने आगरा पहुंचीं 11 देशों की सुंदरियां. (Photo: ITG)
मिस टीन अर्थ 2025 की 11 देशों की फाइनलिस्ट आज ताजमहल का दीदार करने आगरा पहुंचीं. इनमें स्पेन, मेक्सिको, फिलीपींस, भारत, नेपाल, नीदरलैंड, वियतनाम, कनाडा, कंबोडिया, क्यूबा और श्रीलंका की सुंदरियां शामिल थीं. इन सुंदरियों ने जैसे ही सफेद संगमरमर के विश्व प्रसिद्ध स्मारक को देखा तो उनकी आंखों में चमक आ गई और मुस्कराते हुए जमकर प्रशंसा की.

ताजमहल के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही ताज परिसर में पर्यटकों की भीड़ उनके साथ तस्वीर लेने के लिए उमड़ पड़ी. इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. भारत से मिस टीन अर्थ इंडिया खुशी यादव, मिस टीन यूनिवर्स इंडिया निरंजना तिवारी, मिस टीन इंटरनेशनल इंडिया दिव्या वाधवा, मिस टीन मल्टीनेशनल रुचि जाधव और मिस टीन दिवा फर्स्ट रनर-अप आरना चतुर्वेदी भी इस दौरान मौजूद थीं.

यह भी पढ़ें: ताज को निहारते रह गए वेंस! अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने पत्नी और बच्चों के साथ किया ताजमहल का दीदार

सुंदरियों ने ताजमहल की अनोखी वास्तुकला, नाजुक पच्चीकारी और शाहजहां-मुमताज की ऐतिहासिक प्रेमगाथा को नजदीक से देखा और जाना. उन्होंने ताज के असली मकबरे की स्थिति, रखरखाव की प्रक्रिया और यमुना पार से दिखने वाले विहंगम दृश्य को भी देखा. इस खास मौके पर सभी ने भारतीय पारंपरिक परिधान और आभूषण पहनकर ताजमहल के साथ तस्वीरें लीं और वीडियो रिकॉर्ड किए. इनमें उनकी भाव-भंगिमा भारतीय संस्कृति में रची-बसी नजर आई.

मिस टीन अर्थ 2025 की 11 फाइनलिस्ट में कंबोडिया की लखीना, क्यूबा की लिया रेयेस, भारत की खुशी यादव, नेपाल की प्रिंसेस मल्ला, स्पेन की सोफिया लोरेंटे, नीदरलैंड की जांथे विट, वियतनाम की लिन्ह, कनाडा की मिशा, मेक्सिको की जोहाना गोंजालेज, फिलीपींस की मेरिडिथ बोबाडीला और श्रीलंका की माविथी पुनसरानी शामिल रहीं. ताजमहल की भव्यता और सौंदर्य ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया. विदेशी मेहमानों की यह मौजूदगी ताज परिसर के लिए एक यादगार पल बन गई.

