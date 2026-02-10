UP: विंध्याचल मंदिर परिसर में दारोगा ने दिव्यांग भिखारी को लाठी से पीटा- VIDEO

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित मां विंध्यवासिनी मंदिर परिसर का एक वीडियो सामने आया है. जिसमें एक दारोगा एक भीख मांग रहे दिव्यांग की पिटाई कर रहा है. इस दौरान दिव्यांग खुद को बचाने के लिए दारोगा से गुहार लगाते रहा, बावजूद इसके दारोगा नहीं माना और लाठी से पीटता रहा. इस पूरे वाकये का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया. जिसके बाद वीडियो वायरल हो गया.

मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने दारोगा को लाइन हाजिर कर दिया है. पुलिस का कहना है मंदिर के गेट नम्बर 2 पर दिव्यांग मंदिर परिसर में भीख मांग रहा था. वह नशे में था. दर्शनार्थियों की शिकायत पर उसे परिसर से हटाये जाने की कोशिश की जा रही थी. इस दौरान वह पुलिस से उलझ गया.

दारोगा लाइन हाजिर, सीओ से मांगा गया जवाब

वीडियो वायरल होने के पुलिस अधीक्षक अर्चना रजत कौशिक ने दारोगा सुनील कुमार राय को लाइन हाजिर कर दिया है. वहीं मामले में CO सिटी से तीन दोनों के अंदर आख्या मांगा गया है. पूरे मामले को लेकर भीख मांगने वाले दिव्यांग से भी बात करने की कोशिश की गई. लेकिन उससे बात नहीं हो पाई.

वहीं इस वीडियो ने एक बार फिर से पुलिस के रवैए पर कई सवाल उठा दिया है. आपको बता दें कि भगवती विंध्यवासिनी आद्या महाशक्ति हैं. विन्ध्याचल सदा से उनका निवास-स्थान रहा है. जगदम्बा की नित्य उपस्थिति ने विंध्यगिरिको जाग्रत शक्तिपीठ बना दिया है. विंध्यवासिनी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ एकत्रित होती है.

