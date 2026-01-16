scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बिजनौर के मंदिर में 'चमत्कारी' कुत्ता! मूर्तियों की परिक्रमा के बाद एक जगह बैठा, पैर छूने उमड़ा जनसैलाब

बिजनौर के एक प्राचीन मंदिर में कुत्ते के अजीब व्यवहार ने सबको हैरान कर दिया है. हनुमान जी और दुर्गा मां की मूर्तियों की घंटों परिक्रमा करने के बाद अब कुत्ता एक स्थान पर स्थिर बैठ गया है. लोग इसे दैवीय संकेत मानकर कुत्ते के आगे माथा टेक रहे हैं और वहां मेले जैसा माहौल बन गया है.

Advertisement
X
बिजनौर के मंदिर में डॉग को देखने उमड़े लोग (Photo- ITG)
बिजनौर के मंदिर में डॉग को देखने उमड़े लोग (Photo- ITG)

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक कुत्ता चर्चा के केंद्र में है. वजह है इसका तीन-चार दिनों से जारी रहस्यमयी व्यवहार. दरअसल, पहले तो यह घंटों तक हनुमान जी की मूर्ति की परिक्रमा करता रहा, फिर दुर्गा मां की मूर्ति की परिक्रमा करने लगा. लेकिन आज अचानक वह मंदिर में एक ही स्थान पर शांत होकर बैठ गया.

इस दृश्य को देख श्रद्धालु इसे 'दैवीय चमत्कार' मान रहे हैं और कुत्ते के पैरों में माथा टेक रहे हैं. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल होने के बाद दूर-दराज से लोगों की भारी भीड़ मंदिर पहुंच रही है. पूरा मामला नगीना तहसील के गांव नंदपुर स्थित प्राचीन मंदिर परिसर का है. 

मूर्तियों की परिक्रमा और फिर 'समाधि' जैसा अंदाज

सम्बंधित ख़बरें

बिजनौर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़. (Photo: Representational)
दो महिलाएं, तीन पुरुष और आपत्तिजनक सामग्री… बिजनौर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़
After Hanumanji, now the circumambulation of the Mother Goddess
हनुमान मंदिर के बाद मां शेरावाली की परिक्रमा करता दिखा कुत्ता, श्रद्धालु मंदिर में चढ़ाने लगे चढ़ावा
रोलर से नष्ट किए गए अवैध हथियार. (Photo: Screengrab)
रोड रोलर से कुचले गए तमंचे-बंदूक... थाने के मालखाने में जमा थे अवैध हथियार
Hanuman Temple
कुत्ते की परिक्रमा के दौरान कबूतर की मौत, हनुमान मंदिर में आस्था और रहस्य की चर्चा तेज
Congress workers clashed with each other and a fierce fight broke out
कांग्रेस कार्यकर्ताओं में 'दे दनादन', प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर जश्न के दौरान मारपीट, वीडियो

स्थानीय लोगों के अनुसार, कुत्ते का यह व्यवहार सामान्य नहीं लग रहा है. उसने पहले पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की मूर्तियों के चक्कर लगाए और फिर चुपचाप बैठ गया. श्रद्धालुओं के लिए यह किसी अजूबे से कम नहीं है. 

वहीं, मंदिर में उमड़ती भीड़ को देखकर अब वहां रौनक बढ़ गई है. लोग न सिर्फ दर्शन करने आ रहे हैं, बल्कि इस अनोखे दृश्य को अपनी आंखों में कैद करने और कुत्ते का आशीर्वाद लेने के लिए घंटों इंतजार कर रहे हैं.

Advertisement

आस्था के बीच मंदिर परिसर बना मेला क्षेत्र

श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए मंदिर के बाहर छोटे व्यापारियों ने अपनी दुकानें सजा ली हैं. यहां खिलौने, चाट-पकौड़ी और प्रसाद की दुकानें लग चुकी हैं, जिससे पूरा इलाका उत्सव के रंग में रंगा नजर आ रहा है. प्रशासन भी सुरक्षा की दृष्टि से इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है. हालांकि, समाज का एक वर्ग इसे कुत्ते की शारीरिक स्थिति से जोड़कर देख रहा है, लेकिन भक्तों के लिए यह पूरी तरह से आस्था का विषय बना हुआ है.

विज्ञान और विश्वास के बीच उलझा रहस्य

जहां एक तरफ लोग इसे भक्ति का प्रतीक मान रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे कुत्ते की स्वभाविक या चिकित्सकीय स्थिति बता रहे हैं. इसके बावजूद, मंदिर में लोगों का आना कम नहीं हो रहा है. कुत्ता अब इस इलाके में जिज्ञासा और श्रद्धा का बड़ा प्रतीक बन चुका है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव परिणाम 2026
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement