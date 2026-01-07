scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

शौच के लिए नाबालिग का किडनैप के बाद गैंगरेप, पुलिसकर्मी के शामिल होने का आरोप

कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पीड़िता के परिजनों ने आरोप लगाया है कि वारदात में एक पुलिसकर्मी भी शामिल था. पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
नाबालिग लड़की के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म (Photo: Representational)
नाबालिग लड़की के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म (Photo: Representational)

कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के अपहरण और गैंगरेप का गंभीर मामला सामने आया है. पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इस मामले में आरोप लगाया गया है कि घटना के दौरान एक पुलिसकर्मी भी मौजूद था.

पीड़िता के मुताबिक, रविवार रात करीब 10 बजे वह शौच के लिए घर से बाहर निकली थी. तभी एक स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार दो युवक उसे जबरन पकड़कर गाड़ी में बैठा ले गए. आरोपी उसे सचेंडी इलाके में रेलवे ट्रैक के पास एक निर्जन स्थान पर ले गए. वहां कार के अंदर करीब दो घंटे तक उसके साथ दुष्कर्म किया गया. पीड़िता ने बचने के लिए चीख-पुकार की, लेकिन गाड़ी के शीशे बंद होने के कारण आवाज बाहर नहीं जा सकी.

नाबालिग का किडनैप और गैंगरेप 

सम्बंधित ख़बरें

Bulandshahr police encounter gangrape accused (Photo - Screengrab)
बुलंदशहर में दरिंदगी: मासूम से गैंगरेप के बाद हत्या, एनकाउंटर में लंगड़े हुए दोनों हैवान
Congress Leader Rao Narender Singh
फरीदाबाद गैंगरेप पीड़िता से मिले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल
उदयपुर गैंगरेप मामले में बड़ा खुलासा (Photo: ITG)
उदयपुर गैंगरेप केस: आरोपी महिला ने IT मैनेजर को दिया था ऑफर, रास्ते में पिलाई थी सिगरेट
पुलिस ने गैंगरेप कांड के आरोपियों को कर लिया है अरेस्ट. (Photo: ITG)
होटल में एंट्री, डेढ़ बजे तक पार्टी… IT कंपनी की मैनेजर से गैंगरेप केस की FIR में क्या-क्या दर्ज?
उदयपुर पुलिस ने गैंगरेप के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है (Photo ITG)
ईयररिंग, मोजा और अंडरगारमेंट तक गायब… उदयपुर गैंगरेप कांड में IT मैनेजर पीड़िता की आपबीती

वारदात के बाद आरोपी उसे देर रात घर के पास छोड़कर फरार हो गए. पीड़िता किसी तरह घर पहुंची और परिजनों को पूरी घटना बताई. इसके बाद पीड़िता के भाई ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता व उसके भाई को भीमसेन चौकी ले जाया गया.

Advertisement

पीड़िता के भाई ने आरोप लगाया है कि शुरुआती स्तर पर पुलिस ने कार्रवाई में ढिलाई बरती. उनका कहना है कि आरोपियों के साथ एक पुलिसकर्मी भी था, जो वर्दी में मौजूद था. सोमवार को मामला वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचने के बाद एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म की धाराएं लगाई गईं. फिलहाल केस अज्ञात आरोपियों के खिलाफ दर्ज है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

जॉइंट कमिश्नर आशुतोष कुमार ने बताया कि पीड़िता पक्ष की तहरीर के आधार पर दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. जांच के दौरान आरोपियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का दावा है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement