शौच के लिए नाबालिग का किडनैप के बाद गैंगरेप, पुलिसकर्मी के शामिल होने का आरोप

कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के अपहरण और गैंगरेप का गंभीर मामला सामने आया है. पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इस मामले में आरोप लगाया गया है कि घटना के दौरान एक पुलिसकर्मी भी मौजूद था.

पीड़िता के मुताबिक, रविवार रात करीब 10 बजे वह शौच के लिए घर से बाहर निकली थी. तभी एक स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार दो युवक उसे जबरन पकड़कर गाड़ी में बैठा ले गए. आरोपी उसे सचेंडी इलाके में रेलवे ट्रैक के पास एक निर्जन स्थान पर ले गए. वहां कार के अंदर करीब दो घंटे तक उसके साथ दुष्कर्म किया गया. पीड़िता ने बचने के लिए चीख-पुकार की, लेकिन गाड़ी के शीशे बंद होने के कारण आवाज बाहर नहीं जा सकी.

नाबालिग का किडनैप और गैंगरेप

वारदात के बाद आरोपी उसे देर रात घर के पास छोड़कर फरार हो गए. पीड़िता किसी तरह घर पहुंची और परिजनों को पूरी घटना बताई. इसके बाद पीड़िता के भाई ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता व उसके भाई को भीमसेन चौकी ले जाया गया.

पीड़िता के भाई ने आरोप लगाया है कि शुरुआती स्तर पर पुलिस ने कार्रवाई में ढिलाई बरती. उनका कहना है कि आरोपियों के साथ एक पुलिसकर्मी भी था, जो वर्दी में मौजूद था. सोमवार को मामला वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचने के बाद एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म की धाराएं लगाई गईं. फिलहाल केस अज्ञात आरोपियों के खिलाफ दर्ज है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

जॉइंट कमिश्नर आशुतोष कुमार ने बताया कि पीड़िता पक्ष की तहरीर के आधार पर दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. जांच के दौरान आरोपियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का दावा है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है.



