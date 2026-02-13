गुस्से में हैं अलीगढ़ की जलपरियां, वीडियो बनाकर बोलीं- थाने के चक्कर लगा रहे हैं

मेला, रोशनी, तालियों की गूंज और पानी के भीतर मुस्कुराती ‘जलपरियां’- लेकिन इस चमक के पीछे की हकीकत कुछ और ही निकली. अलीगढ़ की चल रही नुमाइश में जलपरी की पोशाक पहनकर प्रदर्शन करने वाली महिला कलाकार इन दिनों विरोध पर उतर आई हैं. उनका आरोप है कि शो पूरा कराने के बावजूद ठेकेदार ने उन्हें तय भुगतान नहीं किया.

और पढ़ें

नुमाइश में पानी से भरे पूल में जलपरी का अभिनय करने वाली इन कलाकारों का कहना है कि वे लगातार कई दिनों तक शो करती रहीं, लेकिन तय समय पर मेहनताना नहीं दिया गया. कलाकारों ने इस संबंध में थाना बन्ना देवी में शिकायत दर्ज कराई है. उनका कहना है कि ड्यूटी खत्म होने के बाद भी जब बार-बार मांग करने पर भुगतान नहीं मिला, तो उन्हें पुलिस का दरवाजा खटखटाना पड़ा. उनका कहना है कि वे काफी दिनों से थाने के चक्कर लगा रही हैं लेकिन पुलिस अभी तक कोई मदद नहीं कर रही है.

वीडियो में एक कलाकार, अंजलि राय कहती हैं कि वे 9 फरवरी से थाने के चक्कर लगा रही हैं, ठेकेदार को उनका पूरा भुगतान 9 फरवरी तक करना था, लेकिन अब तक पैसा नहीं दिया गया है. इसके अलावा ठेकेदार से पूल में पानी बदलने के लिए कहा था, उसने वो भी नहीं बदला, इस वजह से हमारी तबीयत भी खराब हुई थी, क्योंकि गंदे पानी में काम करना मुश्किल हो गया था. वे कहती हैं कि हमे शो के लिए बुलाया गया था और पूरा काम कराया गया, लेकिन नियमित पैसा नहीं दिया है. जब पुलिस से सहायता नहीं मिली तो उन्होंने सेल्फी में वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया ताकि न्याय मिल सके.

Advertisement





---- समाप्त ----