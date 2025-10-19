scorecardresearch
 

UP: भाई के लिए चोर बनी पत्नी, पति के घर में करा दी 30 लाख की चोरी

मेरठ में एक व्यापारी के घर से 30 लाख रुपये की चोरी हुई थी. इस मामले में शिकायत के बाद पुलिस जांच कर रही थी. वहीं, अब पुलिस ने चोरी की इस घटना का खुलासा कर दिया है. मामले में व्यापारी की पत्नी, सास, साले और साले के साले को गिरफ्तार कर लिया गया है.

पुलिस गिरफ्त में आरोपी. (Photo: Mohd. Usman Chaudhary/ITG)
मेरठ पुलिस ने एक कपड़ा व्यापारी के घर हुई 30 लाख की चोरी की घटना का खुलासा किया. जिसमें व्यापारी की पत्नी ही चोरी की मुख्य सूत्रधार निकली. जिसने अपने भाई की किडनी के इलाज के लिए अपने ही पति के घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया. पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए व्यापारी की पत्नी, व्यापारी की सास, व्यापारी के साले और व्यापारी के साले के साले को गिरफ्तार किया है.

सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने किया चोरी का खुलासा

जानकारी के अनुसार बीते 15 अक्टूबर को थाना टीपी नगर क्षेत्र के महावीर जी नगर में एक कपड़ा व्यवसायी पीयूष मित्तल के घर में चोरी हुई थी. जिसमें 50 हजार नकद और लगभग 30 लाख के गहने चोरी हुए. पुलिस ने इस मामले में मुकदमा लिखकर जांच शुरू की. जांच में सामने आया है कि व्यापारी के साले रवि बंसल (36) निवासी नई दिल्ली , साले के साले दीपक (24) निवासी गौतमबुद्धनगर , व्यापारी की सास अनीता(53) निवासी नई दिल्ली और व्यापारी की पत्नी पूजा(32) ने मिलकर चोरी को अंजाम दिया था.

पुलिस ने चोरी हुए 30 लाख रुपये के जेवर को बरामद कर लिया. इसके अलावा चोरी के नकद 35500 रुपये भी बरामद कर लिया. मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम ने बताया कि पूरे मामले का खुलासा कर दिया गया है. जिसके लिए दर्जनों सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद ली गई.

ऐसे दिया चोरी की घटना को अंजाम

पूछताछ में इन लोगों ने बताया की व्यापारी की पत्नी पूजा ने योजना बनाकर चोरी करवायी थी. इस योजना में पूजा की मां अनीता भी शामिल थी. क्योंकि पूजा के भाई रवि की किडनी खराब हो गयी थी और इलाज के पैसे नहीं थे. तय प्लान के अनुसार घटना के दिन व्यापारी पीयूष की पत्नी पूजा, पीयूष को लेकर शॉपिंग करने मेरठ के पीवीएस मॉल गई. साथ ही इसके बारे में उसने अपने भाई रवि को पहले ही बता दिया था.

इसके अलावा उसने अपने भाई को चाबी कहां रखी है, उसकी भी जानकारी बता दी. उसी दिन दोपहर 02.30 बजे रवि जो कि व्यापारी पियूष का साला है और दीपक जो रवि का साला है.. मयूर विहार दिल्ली से स्विफ्ट गाड़ी से चले और 03.36 बजे टीपीनगर आ गये. फिर दीपक ई-रिक्शा से व्यापारी जीजा के घर पहुंचा. घर का दरवाजा पहले से ही पूजा ने केवल बन्द किया था.

6 महीने पहले ही हुई थी दोनों की शादी

योजना के अनुसार दीपक घर में घुसा और 50 हजार रुपये नकद व घर के लाकर से जेवर लेकर ई-रिक्शा से रिठानी मेट्रो स्टेशन पहुंचा. जहां व्यापारी का साला रवि पहले अपनी कार में मौजूद था. वहां से दोनों वापस मयूर विहार दिल्ली चले गये. रास्ते में दीपक ने घटना के दौरान पहने कपड़े को कार में बदलकर पहने हुए कपड़े व पिटठू बैग चलती कार से रास्ते में फेंक दिए थे.

पूछताछ में पता चला है कि पूजा के घर की आर्थिक स्थिती अच्छी नहीं थी. जिस कारण पूजा ने पीयूष के साथ लगभम 6 माह पूर्व दूसरी शादी की थी. जबकि व्यापारी पीयूष की यह तीसरी शादी थी. फिलहाल पुलिस मामले में अग्रिम कार्रवाई कर रही है. 

