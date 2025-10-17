scorecardresearch
 

पहले झपट्टा मारकर मोबाइल चोरी, फिर 91,000 रुपये की ठगी, दो साइबर अपराधी गिरफ्तार

देवघर पुलिस ने साइबर अपराध के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. ये दोनों आरोपी पहले झपट्टा मारकर एक व्यक्ति का मोबाइल लेकर भाग गए थे और उसी मोबाइल के माध्यम से उसके बैंक खाते से 91,418 रुपये निकाल लिए. हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों अपराधियों को पकड़ा और मोबाइल फोन और बुलेट मोटरसाइकिल बरामद कर ली है.

पुलिस के हत्थे चढ़े दो ठग
पुलिस के हत्थे चढ़े दो ठग

झारखंड के देवघर में पुलिस ने साइबर अपराध के एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस गिरोह से जुड़े दो अपराधियों अमन कुमार चौधरी और विजय कुमार चौधरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. दोनों देवघर के ही रहने वाले हैं और मोबाइल चोरी के बाद साइबर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे.

दो साइबर ठग गिरफ्तार

घटना कुछ दिन पहले की है जब देवघर के रहने वाले एक व्यक्ति से उनकी बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार दो अपराधियों ने झपट्टा मारकर मोबाइल फोन छीन लिया. इसके बाद अपराधियों ने उसी मोबाइल में मौजूद बैंकिंग ऐप्स और ओटीपी की मदद से पीड़ित के बैंक खाते से 80,000 की निकासी कर ली.

लेकिन ठग यहीं नहीं रुके  अगले दिन उन्होंने पीड़ित की पत्नी के खाते से भी 11,418 रुपये निकाल लिए. इस तरह कुल 91,418 की साइबर ठगी की गई. देवघर पुलिस ने मामला दर्ज होते ही विशेष टीम का गठन किया. 

मोबाइल फोन और बुलेट बरामद

मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग, सीसीटीवी फुटेज और साइबर सेल की मदद से पुलिस ने महज कुछ दिनों में दोनों अपराधियों को धर दबोचा. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनके पास से चोरी किया हुआ मोबाइल फोन और घटना में इस्तेमाल की गई बुलेट मोटरसाइकिल बरामद की है. देवघर एसपी ने बताया कि दोनों आरोपियों से पूछताछ में कई अन्य वारदातों की जानकारी भी सामने आई है. पुलिस अब इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है. 

---- समाप्त ----
