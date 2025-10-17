Video: हाथ में हाथ डाले पहुंचे 'बंटी-बबली', युवती ने अकेले तोड़ा लॉक और हो गई फरार, गुरुग्राम में स्कूटी चोरी की अनोखी वारदात

साइबर सिटी गुरुग्राम में टू-व्हीलर चोरी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया है. इस बार स्कूटी चोरी की वारदात किसी गैंग या युवक ने नहीं, बल्कि एक युवती ने अपने साथी युवक के साथ यानी 'बंटी-बबली' ने मिलकर की. यह पूरी वारदात गुरुग्राम के मदनपुरी क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

दरअसल, वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक और युवती हाथों में हाथ डाले सड़क पर आते हैं. कुछ दूरी चलने के बाद युवती एक स्कूटी के पास रुकती है और उसका लॉक तोड़ने की कोशिश करती है. असफल होने पर वह कुछ दूर खड़ी दूसरी स्कूटी के पास जाती है और उसका लॉक तोड़ देती है. इसके बाद युवती स्कूटी स्टार्ट कर मौके से फरार हो जाती है, जबकि युवक वहां से दूसरी दिशा में चला जाता है.

हैरानी की बात यह है कि वारदात के दौरान गली में बच्चे भी खेल रहे थे, लेकिन युवती ने बिना डरे चोरी को अंजाम दिया. पीड़ित मनोज शर्मा ने बताया कि वह दिवाली की मिठाई बांटने के लिए रात करीब 10 बजकर 40 मिनट पर अपने रिश्तेदार के घर पहुंचे थे. कुछ ही मिनट बाद, यानी 10:46 बजे जब वह बाहर लौटे तो उनकी एक्टिवा गायब थी. सीसीटीवी फुटेज देखने पर उन्हें पता चला कि एक युवती उनकी स्कूटी लेकर फरार हो गई.

देखें वीडियो...

पीड़ित की शिकायत पर थाना न्यू कॉलोनी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और युवक-युवती की तलाश शुरू कर दी है. यह गुरुग्राम का पहला मामला है, जिसमें किसी युवती ने खुद स्कूटी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है. पुलिस ने कहा कि फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द गिरफ्तारी होगी.

