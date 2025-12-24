UP: पति को दूसरी महिला के साथ देख पत्नी ने किया हंगामा, पुलिस ने तीन को हिरासत में लिया

मेरठ के एसएसपी कार्यालय में उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब एक महिला ने अपने पति को दूसरी महिला के साथ देख लिया. महिला दहेज उत्पीड़न की शिकायत लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंची थी. पति को दूसरी महिला के साथ देखकर पत्नी का गुस्सा फूट पड़ा और कार्यालय परिसर में हंगामा शुरू हो गया.

भावनपुर थाना क्षेत्र निवासी मिस्बा ने बताया कि उसकी शादी करीब पांच साल पहले लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के श्याम नगर निवासी तालिब से हुई थी. शादी के बाद से ही दहेज को लेकर उसका उत्पीड़न किया जाने लगा. पीड़िता का आरोप है कि उसे लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया गया.

महिला ने एसएसपी कार्यालय में किया हंगामा

मिस्बा ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ समय पहले उसका पति एक अन्य युवती को लेकर घर से चला गया था. इसके बाद वह अपने मायके में रहने लगी. मंगलवार को वह अपने पति की शिकायत करने एसएसपी कार्यालय पहुंची थी. इसी दौरान वहां पहले से मौजूद पति तालिब को एक दूसरी महिला के साथ देखकर वह आक्रोशित हो गई और हंगामा करने लगी.

हंगामे के दौरान दोनों महिलाओं ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए. स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह मामला शांत कराया. इसके बाद पति और दोनों महिलाओं को हिरासत में लेकर सिविल लाइन थाने भेज दिया गया.

पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की

वहीं तालिब ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी उसकी हत्या करने की कोशिश कर रही है. इस मामले में मेरठ के एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र मिश्रा ने बताया कि यह मामला लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र से जुड़ा है. पत्नी ने पति पर दूसरी महिला के साथ संबंध होने का आरोप लगाया है. मामले की जांच लिसाड़ी गेट थाना पुलिस द्वारा की जा रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

