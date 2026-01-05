मेरठ: रेलवे कर्मचारी की हत्या, बीच सड़क बदमाशों ने चाकुओं से गोद डाला

मेरठ के मुंडाली थाना क्षेत्र में बाइक सवार रेलवे कर्मचारी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. बताया जाता है कि आरोपियों ने रेलवे कर्मचारी को चाकुओं से गोद डाला. कर्मचारी सड़क किनारे तड़पता रहा और उसका खून बहता रहा. वहीं स्थानीय लोगों ने उसे देखा तो पुलिस को सूचना दी. जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे सीएचसी में भर्ती कराया. जहां से चिकित्सकों ने उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है. हमलावर कौन थे और उन्होंने रेलवे कर्मचारी की हत्या क्यों की. ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है. पुलिस ने बताया कि रविवार देर रात करीब साढ़े 10 बजे मुंडारी से खरखोदा जाने वाली सड़क पर एक युवक के घायल होने की सूचना मिली. ग्रामीणों ने घायल को देखकर पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए उसे अस्पताल पहुंचवाया. जहां उसकी मौत हो गई.

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

मृतक की पहचान विवेक चौहान के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि विवेक खरखौदा क्षेत्र में रेलवे में चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी था. विवेक रोजाना की तरह बाइक पर सवार होकर घर से ड्यूटी के लिए निकला था. जब वो मुंडाली - खरखोदा सम्पर्क मार्ग पर पहुंचा तो उसे अज्ञात हमलवारों ने घेरकर चाकू से गोद डाला.

वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारे फरार हो गए. मेरठ देहात एसपी अभिजीत कुमार ने बताया कि एक रेलवे कर्मचारी की हत्या का मामला सामने आया है. पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश कर रही है.

