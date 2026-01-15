अपमान, निष्कासन और फायरिंग... मेरठ में राजनीतिक रंजिश का सनसनीखेज खुलासा, 10 घंटे में तीन आरोपी गिरफ्तार

मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र में राजनीतिक दल के एक पदाधिकारी पर हुई फायरिंग की घटना का पुलिस ने महज दस घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है. जांच में सामने आया है कि यह हमला किसी बाहरी दुश्मनी का नहीं, बल्कि राजनीतिक द्वेष और आपसी रंजिश का नतीजा था. इस वारदात के पीछे उसी राजनीतिक दल का एक निष्कासित कार्यकर्ता मास्टरमाइंड निकला.

एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस केस में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल किया गया तमंचा, कारतूस और वारदात में प्रयुक्त बाइक बरामद की गई है.

कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग, बाल-बाल बचे पदाधिकारी

यह घटना बुधवार की है. एक राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य संजय हरित पूठा रोड से अपने कार्यालय जा रहे थे. इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे बाइक सवार युवकों ने उनकी कार को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी.

इस हमले में संजय हरित को कोई चोट नहीं आई और वे बाल-बाल बच गए, लेकिन गोलियों से उनकी कार क्षतिग्रस्त हो गई. फायरिंग की आवाज सुनते ही इलाके में अफरातफरी मच गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

अपमान और निष्कासन बना फायरिंग की वजह

पुलिस ने सागर, शुभम और सुभान को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ में सागर ने बताया कि वह भी उसी राजनीतिक दल में कार्यकर्ता रह चुका है. उसने आरोप लगाया कि संजय हरित ने उसका सार्वजनिक रूप से अपमान किया था और पार्टी में उसकी लगातार उपेक्षा हो रही थी.

सागर ने बताया कि एक पार्टी कार्यक्रम में उसे नहीं बुलाया गया था. जब वह कार्यक्रम में पहुंचा तो संजय हरित ने उसे मंच से नीचे धकेल दिया और बाद में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिससे वह बेहद नाराज था. इसी रंजिश में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर फायरिंग की साजिश रची.

पुराने मुकदमों की भी जांच, आरोपी जेल भेजे गए

एसपी सिटी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनकी जांच की जा रही है. फिलहाल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

