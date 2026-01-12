scorecardresearch
 
दोस्ती का कत्ल: साथ पी शराब फिर ईंट से कुचला सिर, पहचान मिटाने के लिए मोबिल ऑयल डालकर दोस्त को फूंका

मेरठ के सरधना में सोमवार को मिले एक युवक के अधजले शव ने सियासी तूल पकड़ लिया है. सपा विधायक अतुल प्रधान ने इसे दबंगों द्वारा जिंदा जलाने की वारदात बताया है, वहीं पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा करते हुए आरोपी टेंपो चालक को गिरफ्तार कर आपसी विवाद में हत्या की पुष्टि की है.

मृतक रानू की फ़ाइल फोटो
Uttar Pradesh News: मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र स्थित अक्खेपुर के जंगल में मुजफ्फरनगर निवासी सोनू कश्यप उर्फ रानू का अधजला शव बरामद हुआ. पुलिस ने शिनाख्त के बाद जांच शुरू की और 24 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी टेंपो चालक को गिरफ्तार कर लिया. जांच में सामने आया कि मृतक और आरोपी ने साथ बैठकर शराब पी थी, जिसके बाद हुए विवाद में आरोपी ने ईंट से हमला कर रानू की हत्या कर दी. पहचान छिपाने के लिए आरोपी ने शव पर मोबिल ऑयल डालकर उसे जला दिया और जंगल में फेंक दिया. फिलहाल पुलिस ने हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है.

विधायक अतुल प्रधान ने लगाया 'जिंदा जलाने' का आरोप

सरधना विधायक और सपा नेता अतुल प्रधान ने इस घटना को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने एक वीडियो जारी कर इसे हृदयविदारक घटना बताया और दावा किया कि दबंगों ने युवक को जिंदा जलाकर मार डाला. 

अतुल प्रधान ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं और आर्थिक सहायता के रूप में एक लाख रुपये देने की घोषणा की. उन्होंने मौके पर ही 25 हजार रुपये की तत्काल सहायता राशि प्रदान की और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग उठाई.

एसएसपी का खुलासा: शराब के विवाद में हुई हत्या

मेरठ के एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने विधायक के दावों के बीच बताया कि मृतक रानू अपने परिवार का इकलौता सहारा था और अपनी मौसी के यहां रह रहा था. घटनास्थल के साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने उस टेंपो चालक को दबोचा, जिसके साथ रानू को आखिरी बार देखा गया था. आरोपी ने कबूल किया कि शराब पीने के दौरान हुए झगड़े में उसने रानू के सिर पर ईंट से वार किया और बाद में पहचान मिटाने के लिए उसे जला दिया.

