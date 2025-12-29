scorecardresearch
 
मेरठ में स्ट्रीट डॉग से क्रूरता, पहले लाठी से मारा फिर मुंह पर मारी ईंट, लाश को गली में घसीटा, CCTV वीडियो वायरल

मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में स्ट्रीट डॉग के साथ क्रूरता का मामला सामने आया है. एक युवक ने कथित तौर पर बच्चे को काटने से नाराज होकर कुत्ते को लाठी और ईंट से मार डाला. इसके बाद लाश को रस्सी से बांधकर गली में घसीटा गया. घटना CCTV में कैद हुई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

स्ट्रीट डॉग से क्रूरता, मारकर गली में घसीटा (Photo: Screengrab)
मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र से स्ट्रीट डॉग के साथ बेरहमी की एक घटना सामने आई है. आरोप है कि एक स्ट्रीट डॉग ने मोहल्ले के एक बच्चे को काट लिया था. इस घटना से नाराज होकर मोहल्ले में रहने वाले युवक चांद ने कुत्ते पर हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि युवक ने पहले कुत्ते को लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा और फिर उसके मुंह पर ईंट मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई.

कुत्ते की मौत के बाद युवक ने उसकी लाश को रस्सी से बांधा और पूरे मोहल्ले में घसीटता हुआ ले गया. यह पूरी घटना इलाके में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई. रस्सी से घसीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि यह घटना दो दिन पुरानी है.

स्थानीय लोगों ने जब युवक को रोकने की कोशिश की तो उसने उनसे भी कहासुनी की और हाथापाई पर उतर आया. आरोप है कि वह ईंट उठाकर लोगों की ओर भी दौड़ा, जिससे इलाके में दहशत फैल गई. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया.

कंकरखेड़ा थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो में कुत्ते को घसीटते हुए साफ देखा जा सकता है. एक अन्य वीडियो, जिसमें मारपीट होती दिख रही है, उसकी भी जांच की जा रही है.

एसपी सिटी आयुष विक्रम ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई की गई है. आरोपी की पहचान चांद के रूप में हुई है. उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है. दोनों वीडियो एक ही घटना से जुड़े हैं या नहीं, इसकी जांच जारी है.

