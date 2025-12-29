मेरठ: डांस को लेकर विवाद, जीजा ने साले के सीने में घोंपा चाकू... मौत

मेरठ में बर्थडे पार्टी पर रिश्तेदार के घर पर बेटियों के डांस करने पर पिता भड़क गया. आरोप है कि गुस्से में वह अपनी पत्नी को छोड़ कर बेटियों का हाथ पकड़ कर घर ले जाने लगा. इसी बीच उसके साले ने उसको मनाने की कोशिश की और दोनों में कहा सुनी हो गई. जिसके बाद विवाद इतना बढ़ा कि गुस्से में जीजा ने साले को चाकू मार दिया. इस हमले के बाद साला खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई.

बताया जा रहा है कि बीच बचाव के दौरान मृतक का भतीजा भी घायल हो गया. पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पूरा मामला मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र का है. जहां गुर्जर चौक के रहने वाले नईम की 6 साल की बेटी अतीबा का रविवार को बर्थडे था. उसने अपने मौसा सलीम को परिवार के साथ बुलाया था.

पुलिस ने शुरू की जांच

देर शाम सलीम अपनी पत्नी और बेटियों के साथ बर्थडे पार्टी में पहुंचा. वहां पर सलीम का साला यूनुस भी आया था. केक काटने के बाद पार्टी चल रही थी. इसी दौरान सलीम की दोनों बेटियां डांस करने लगी. सलीम यह देखकर गुस्से में आ गया और पत्नी को छोड़कर दोनों बेटियों को हाथ पकड़ कर घर ले जाने लगा. इसी बीच सलीम का साला यूनुस और भांजा नौशाद उसे मानने लगे. जिसके बाद सलीम और साले यूनुस में विवाद हो गया और सलीम ने यूनुस के सीने पर चाकू घोंप दिया.

जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई. पुलिस ने सलीम को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है. बताया जा रहा है कि सलीम और यूनुस दोनों मजदूरी का काम करते थे. वहीं इस मामले में मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम ने बताया कि देर रात्रि लिसाड़ी गेट पुलिस को सूचना प्राप्ति के दो पक्षों के बीच में आपस में कहा सुनी हुई है और मारपीट हुई है.

इसमें एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के लोगों पर चाकू से वार किया गया है. परिजनों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां उपचार के दौरान यूनुस की मौत हो गई. मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और जांच की जा रही है. जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.

