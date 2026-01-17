मथुरा में हथियार तस्करी का भंडाफोड़, दो युवक चार पिस्टल के साथ बरामद

यूपी के मथुरा में अवैध हथियारों और काली कमाई के खेल को कोतवाली पुलिस ने खत्म कर दिया. पुलिस ने इस नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है. मथुरा पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चार अवैध पिस्टल बरामद की हैं. इस कार्रवाई को पुलिस की बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है.

हथियारों के साथ दो युवक गिरफ्तार

थाना कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ युवक अवैध रूप से पिस्टल बेचने का धंधा कर रहे हैं. सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो युवकों को धर दबोचा. पकड़े गए आरोपियों की पहचान विनोद उर्फ पेदू और अंकित उर्फ अक्की डॉन के रूप में हुई है. दोनों आरोपी मथुरा जनपद के कोसीकलां क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं.

पुलिस जांच में सामने आया है कि ये दोनों युवक राजस्थान के मूसेपुर गांव निवासी बिंदास नामक व्यक्ति से सस्ते दामों पर पिस्टल लाते थे और फिर मथुरा में उन्हें महंगे दामों पर बेचते थे. पुलिस के अनुसार, आरोपी एक पिस्टल को 75 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक में बेचते थे. यह भी जानकारी सामने आई है कि ये युवक मथुरा के अलग-अलग स्थानों पर पहले भी पिस्टल बेच चुके हैं.

तस्करों के नेटवर्क को खंगालने मेंं जुटी पुलिस

इस पूरे मामले को लेकर सीओ सिटी आशना चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी. उन्होंने बताया कि थाना कोतवाली पुलिस ने अवैध पिस्टल बेचने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से चार पिस्टल बरामद की गई हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस अब इनके अन्य साथियों की तलाश कर रही है और नेटवर्क की कड़ियों को जोड़कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को थाना कोतवाली लाकर पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस का मानना है कि इस गिरोह का नेटवर्क मथुरा के अलावा अन्य क्षेत्रों तक भी फैला हो सकता है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी सूरत में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा.



