चॉकलेट का लालच देकर 5 साल की मासूम से रेप, आरोपी भी नाबालिग

मथुरा के फरह थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां चॉकलेट का लालच देकर एक नाबालिग किशोर ने 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. घटना के बाद इलाके में आक्रोश है. पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर आरोपी नाबालिग को हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है.

चॉकलेट का लालच देकर 5 साल की मासूम से रेप (Photo: representational image)
उत्तर प्रदेश के मथुरा से आई यह खबर इंसानियत को शर्मसार करने वाली है. खेल-कूद और मासूम मुस्कान की उम्र में एक पांच साल की बच्ची को हैवानियत का शिकार बना दिया गया. चॉकलेट का लालच देकर भरोसे को तोड़ा गया और बचपन की दुनिया को हमेशा के लिए दहला दिया गया. फरह थाना क्षेत्र में हुई यह वारदात न सिर्फ कानून-व्यवस्था, बल्कि समाज की संवेदनशीलता पर भी गहरे सवाल खड़े करती है.

बच्ची के साथ एक नाबालिग किशोर द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है. पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है. बताया जाता है एक 5 वर्षीय मासूम बालिका को गांव के ही किशोर ने चॉकलेट के बहाने बहला फुसलाकर उसके साथ गलत काम किया.

बच्ची के परिजनों को इसके भनक लगते ही उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग को पुलिस अभिरक्षा में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है. इस बारे में सी ओ रिफाइनरी अनिल कुमार का कहना है कि आरोपी को हिरासत पुलिस लिया गया है. उसको नियमानुसार माननीय किशोर न्यायालय मथुरा के समक्ष पेश किया गया.
 
 पीड़ित पक्ष ने लिखित तहरीर दी कि वादी की नाबालिग पुत्री के साथ गांव के ही किशोर द्वारा चॉकलेट देने के बहाने बहला फुसलाकर अपने खाली प्लाट पर ले जाकर दुष्कर्म किया गया है . इसके आधार पर त्वरित कार्यवाही करते हुये थाना फरह परपोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया और आरोपी को पुलिस हिरासत में लिया गया.  

