scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जहां होती थी साइबर ठगी, वहीं क्राइम के खिलाफ उठी आवाज... ग्रामीणों ने पुलिस को सौंपे 68 मोबाइल

जहां कभी साइबर ठगी का जाल फैला था, उसी गांव से अब अपराध के खिलाफ आवाज उठ रही है. मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव में ग्रामीणों ने पुलिस के साथ मिलकर साइबर अपराध पर करारा प्रहार किया है. साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल किए जा रहे 68 मोबाइल फोन ग्रामीणों ने खुद आगे बढ़कर पुलिस को सौंप दिए.

Advertisement
X
पुलिस के हवाले कर दिए मोबाइल. (Photo: Screengrab)
पुलिस के हवाले कर दिए मोबाइल. (Photo: Screengrab)

मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव ने साइबर ठगी के खिलाफ एक मिसाल कायम की है. कभी साइबर ठगी के मामलों को लेकर बदनाम रहा यह गांव अब पुलिस के साथ मिलकर अपराध के खिलाफ खड़ा नजर आ रहा है. ग्रामीणों ने साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल किए जा रहे 68 मोबाइल फोन पुलिस को सौंप दिए हैं.

दरअसल, कुछ दिन पहले गोवर्धन थाना पुलिस ने दौलतपुर गांव में जागरूकता बैठक की थी. इसमें पुलिस और ग्रामीणों के बीच साइबर अपराध को रोकने को लेकर चर्चा हुई. बैठक के दौरान गांव के 20 जिम्मेदार लोगों की एक समिति बनाई गई, जिसने यह आश्वासन दिया कि साइबर ठगी में प्रयुक्त किसी भी मोबाइल या उपकरण को पुलिस के हवाले किया जाएगा और फरार आरोपियों को सरेंडर करने के लिए कहा जाएगा.

इसी कड़ी में बुधवार को दौलतपुर गांव के लोगों ने 68 फोन पुलिस के हवाले कर दिए. ये सभी मोबाइल साइबर ठगी में इस्तेमाल किए जा रहे थे. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने मोबाइल को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि इन मोबाइलों की तकनीकी जांच कर यह पता लगाया जाएगा कि किन-किन मामलों में इनका इस्तेमाल हुआ और इनके जरिए कितने लोगों को ठगा गया.

सम्बंधित ख़बरें

Cyber fraud
मुंबई के शख्स पर 'दिल्ली ब्लास्ट' के आरोप! किसी को भी फंसा देगा साइबर ठगों का ये पैंतरा
महिला से ठग ने ट्रांसफर करवा लिए दो लाख 7 हजार रुपये. (Photo: ITG)
'मेरी कोई बहन नहीं है...' से शुरू हुई कहानी, इंस्टाग्राम पर महिला से साइबर फ्रॉड
Cybercrime officials say such cases highlight how fraudsters exploit the familiarity and trust associated with messaging platforms like WhatsApp.
चीन का डिजिटल बॉर्डर सील, अमेरिका-इजरायल की साइबर कंपनियों पर गिराई गाज
Cyber scam of 15 crore against NRI doctor couple in South Delhi
NRI दंपती से 15 करोड़ की ऑनलाइन ठगी, मामले पर क्या बोले एक्सपर्ट
Daulatpur village ​​Mathura UP
साइबर ठगी के ल‍िए बदनाम गांव से ही उठी इसके ख‍िलाफ आवाज
Advertisement

यह भी पढ़ें: लालच, लापरवाही और डर से हो रहे साइबर क्राइम... बांदा में पुलिस ने लगाई पाठशाला, एक्सपर्ट्स ने बताए बचाव के तरीके

सीओ गोवर्धन अनिल कुमार ने कहा कि गांव में आयोजित गोष्ठी के दौरान ग्रामवासियों ने पुलिस को पूरा सहयोग देने का वादा किया था. ग्रामीणों ने खुद आगे बढ़कर साइबर ठगी में प्रयुक्त मोबाइल पुलिस को सौंपे हैं, जो सकारात्मक संकेत है. सीओ ने यह भी कहा कि सभी मोबाइलों की जांच के बाद जरूरी कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस के अनुसार, साइबर फ्रॉड के मामलों में फरार चल रहे वांछित आरोपियों से भी जल्द सरेंडर की उम्मीद है. ग्रामीणों के इस सहयोग से न केवल दौलतपुर गांव, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी साइबर अपराध पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी. 

गांव के लोगों का कहना है कि साइबर ठगी के कारण कई निर्दोष लोग आर्थिक नुकसान का शिकार हुए थे, जिससे गांव की छवि भी खराब हो रही थी. अब सभी ने मिलकर तय किया है कि भविष्य में किसी भी तरह के साइबर अपराध को पनपने नहीं दिया जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Mumbai Mayor Election
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement