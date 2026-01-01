scorecardresearch
 
जहर खाते हुए B.Sc की छात्रा ने बनाया वीडियो, आखिरी मैसेज में लिखा- तुम चाहते थे न मैं मर जाऊं

यूपी के महोबा जिले में बीएससी फाइनल ईयर की छात्रा प्रिया ने चार साल की कथित छेड़खानी और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली. मरने से पहले उसने जहरीला पदार्थ खाते हुए वीडियो बनाया और आरोपी युवक को भेजा. पुलिस वायरल वीडियो और परिजनों की तहरीर के आधार पर जांच कर रही है.

बीएससी की छात्रा ने किया सुसाइड (File Photo: Nahid Ansari/ITG)
उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां छेड़खानी और मानसिक प्रताड़ना से परेशान बीएससी की एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली. यह घटना खरेला थाना क्षेत्र के चंदौली गांव की है, जहां 21 वर्षीय प्रिया की मौत के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है.

प्रिया बीएससी फाइनल ईयर की छात्रा थी और अपने भविष्य को लेकर सपने देख रही थी. परिजनों के मुताबिक, जरौली गांव का रहने वाला रामनरेश बीते चार सालों से उसे लगातार परेशान कर रहा था. आरोप है कि युवक उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था और इसी वजह से प्रिया अंदर ही अंदर टूटती चली गई.

जहर खाकर बीएसस की छात्रा ने किया सुसाइड

पैंट पर सुसाइड नोट लिख प्रेमी ने की आत्महत्या

मौत से पहले प्रिया ने एक वीडियो बनाया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह जहरीला पदार्थ खाते हुए अपनी पीड़ा बयां करती नजर आ रही है. उसने यह वीडियो व्हाट्सएप के जरिए सीधे आरोपी रामनरेश को भेजा. वीडियो के साथ उसने मैसेज लिखा कि तुम चाहते थे न कि मैं मर जाऊं, अब तुम्हारे मन का हो जाएगा, अब तुम आजाद हो.

परिजनों का कहना है कि प्रिया ने जान देने से पहले आरोपी को दो बार वॉइस कॉल भी की थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद उसने यह खौफनाक कदम उठा लिया। परिजनों ने यह भी बताया कि करीब चार साल पहले उन्होंने इस मामले की शिकायत की थी, लेकिन तब किसी तरह समझौता करा दिया गया था. इसके बाद भी आरोपी की हरकतें नहीं रुकीं.

पीड़ित परिजनों ने आरोपी युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने बताया कि पुलिस वायरल वीडियो, मोबाइल नंबर और परिजनों की तहरीर के आधार पर पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. समय रहते कार्रवाई होती तो शायद एक होनहार छात्रा की जान बचाई जा सकती थी. अब परिजन आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और न्याय की मांग कर रहे हैं.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
