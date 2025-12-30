scorecardresearch
 
मेरठ में महिला दारोगा की दबंगई: जाम में दंपति से की गाली-गलौज, वीडियो वायरल होने पर गिरी गाज

मेरठ के बॉम्बे बाजार में ट्रैफिक जाम के दौरान एक महिला दरोगा का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. कार साइड न देने पर दारोगा ने बीच सड़क पर दंपति को भद्दी गालियां दीं और उन्हें धमकाया. वीडियो वायरल होने के बाद अलीगढ़ पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए आरोपी दारोगा को लाइन हाजिर कर दिया है.

मेरठ में महिला दारोगा ने की अभद्रता (Photo- Screengrab)
यूपी के अलीगढ़ में तैनात महिला सब-इंस्पेक्टर रतना राठी ने रविवार शाम मेरठ के सदर बाजार क्षेत्र में एक दंपति के साथ अभद्रता और गाली-गलौज की. सरकारी कार्य से सहारनपुर से लौटते समय उनकी i20 कार आबूलेन के पास जाम में फंस गई थी. कार साइड न मिलने पर गुस्सा हुई दारोगा ने नीचे उतरकर हंगामा शुरू कर दिया और विरोध करने पर युवक को धमकाया. मौके पर मौजूद लोगों ने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. अलीगढ़ पुलिस ने इस वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए रत्ना राठी को लाइन हाजिर कर विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं.

बीच सड़क पर गाली-गलौज और हंगामा

घटना रविवार शाम करीब 7 बजे की है जब बॉम्बे बाजार में वाहनों की लंबी कतार लगी थी. आरोप है कि महिला दारोगा ने पहले कार के भीतर से ही आगे चल रहे कार सवारों को अपशब्द कहे. जब गुस्सा शांत नहीं हुआ, तो वह गाड़ी से उतरीं और दंपत्ति के साथ बदसलूकी करने लगीं. कार सवार युवक ने जब उनसे तमीज से बात करने को कहा, तो दारोगा और ज्यादा भड़क गईं और उन्हें धमकाने लगीं. भीड़ ने जब यह तमाशा देखा, तो पूरे वाकये को मोबाइल में कैद कर लिया.

अलीगढ़ पुलिस का एक्शन, दारोगा लाइन हाजिर

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही पुलिस महकमे की किरकिरी शुरू हो गई. अलीगढ़ पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वयं संज्ञान लिया. चूंकि रत्ना  राठी अलीगढ़ में तैनात हैं, इसलिए वहां के प्रशासन ने उन पर तुरंत कार्रवाई की. 

उन्हें तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है. मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक विभागीय समिति गठित की गई है. अधिकारियों का कहना है कि बयान और सबूतों के आधार पर जांच पूरी होते ही सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

