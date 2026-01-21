लखनऊ में शहीद पथ पर खौफनाक वारदात... युवक की गला रेतकर हत्या, मौके पर खड़ी मिली बाइक

लखनऊ के पीजीआई थाना इलाके में शहीद पथ पर देर रात एक युवक की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस का कहना है कि अज्ञात हमलावरों ने युवक का गला रेतकर हत्या कर दी. मृतक की पहचान प्रदीप के रूप में हुई है, जो गैस सिलेंडर डिलीवरी का काम करता था. वारदात के बाद घटनास्थल पर खून से सनी उसकी बाइक बरामद हुई है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि हत्या बाइक के पास ही की गई.

पुलिस के अनुसार, राहगीरों ने शहीद पथ पर सड़क किनारे युवक का शव पड़े होने की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जायजा लिया. युवक के गले पर गहरे धारदार हथियार के निशान मिले हैं. फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है.

घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि मृतक रोज की तरह काम से लौट रहा था, तभी रास्ते में उस पर हमला किया गया.

इस बीच, घटना से जुड़े कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें खून से सनी बाइक और घटनास्थल का सीन दिख रहा है.

पुलिस ने मामले में दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. फिलहाल हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा.

